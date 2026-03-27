Polícia flagra mais de 55 mil metros quadrados de desmatamento no norte do RS

O 3º Batalhão de Polícia Ambiental da Brigada Militar (BPAmb) registrou 55,2 mil metros quadrados de desmatamento entre os municípios gaúchos de São Domingos do Sul e Jacuizinho, no norte do Estado. A destruição de vegetação nativa foi flagrada na tarde de quinta-feira (26).
Após receber um alerta da plataforma MapBiomas, a equipe do 3º BPAmb chegou até a propriedade em São Domingos do Sul. A MapBiomas é uma plataforma que compila alertas de satélite sobre o território nacional, cruzando-os com autorizações de supressão de vegetação e embargos.
Com o uso do drone, os policiais identificaram a supressão de vegetação nativa do bioma Mata Atlântica, atingindo uma área de 12,5 mil metros quadrados. O responsável não apresentou licença para intervenção no local.
Em Jacuizinho, uma denúncia anônima levou o 3º BPAmb ao flagrante de desmatamento. Também como drone, a equipe registrou 42,7 mil metros quadrados de destruição, sem licença ambiental.
Diante do crime ambiental, dois boletins de ocorrência foram registrados para investigar os casos.
O desmatamento florestal e o uso irregular do solo causam diversos impactos ao meio ambiente, prejudicando a biodiversidade e contribuindo para as mudanças climáticas. Conforme a Lei n.º 9.605/98, a pena varia de multa a detenção, entre um e três anos.