Polícia flagra mais de 55 mil metros quadrados de desmatamento no norte do RS

Desmatamento contribui para as mudanças climáticas. 3° BPAmb BM / Divulgação

O 3º Batalhão de Polícia Ambiental da Brigada Militar (BPAmb) registrou 55,2 mil metros quadrados de desmatamento entre os municípios gaúchos de São Domingos do Sul e Jacuizinho, no norte do Estado. A destruição de vegetação nativa foi flagrada na tarde de quinta-feira (26).

Após receber um alerta da plataforma MapBiomas, a equipe do 3º BPAmb chegou até a propriedade em São Domingos do Sul. A MapBiomas é uma plataforma que compila alertas de satélite sobre o território nacional, cruzando-os com autorizações de supressão de vegetação e embargos.

Com o uso do drone, os policiais identificaram a supressão de vegetação nativa do bioma Mata Atlântica, atingindo uma área de 12,5 mil metros quadrados. O responsável não apresentou licença para intervenção no local.

Em Jacuizinho, uma denúncia anônima levou o 3º BPAmb ao flagrante de desmatamento. Também como drone, a equipe registrou 42,7 mil metros quadrados de destruição, sem licença ambiental.

Diante do crime ambiental, dois boletins de ocorrência foram registrados para investigar os casos.