Geral

Crime ambiental
Notícia

Polícia flagra mais de 55 mil metros quadrados de desmatamento no norte do RS

Destruição atingiu áreas de Mata Atlântica em São Domingos do Sul e Jacuizinho. Responsáveis não tinham licença e foram autuados

GZH Passo Fundo

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