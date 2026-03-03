Polícia flagra mais de 36 mil metros quadrados de desmatamento no norte do RS

O 3º Batalhão de Polícia Ambiental da Brigada Militar,(BPAmb) registrou 36,6 mil metros quadrados de desmatamento em Rio dos Índios, município com pouco mais de 2,8 mil habitantes no norte do Estado. A destruição de vegetação nativa foi flagrada na tarde de segunda-feira (2).

Após receber uma denúncia, a equipe do 3º BPAmb chegou até a propriedade no interior do município. O desmatamento dos mais de 3,6 hectares atingiu uma área pertencente ao bioma Mata Atlântica.

Parte da destruição foi em uma Reserva Legal (RL) que está inserida na propriedade. A área é obrigatoriamente destinada à conservação da vegetação nativa, conforme o Código Florestal, com uso sustentável dos recursos, proteção da biodiversidade e manutenção do equilíbrio ecológico. Em análise da vegetação remanescente, os policiais encontraran árvores de espécies como açoita-cavalo, timbó, canela e cedro.

O responsável pela propriedade foi identificado e não apresentou licença ambiental para o manejo florestal na área. Diante do crime ambiental, foi registrado um boletim de ocorrência.