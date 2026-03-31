Polícia Ambiental apura morte de peixes no Arroio Pinheiro Torto, em Passo Fundo

O 3º Batalhão de Polícia Ambiental (BABM) da Brigada Militar confirmou dano ambiental nesta segunda-feira (30), no Arroio Pinheiro Torto após denúncias de moradores sobre peixes mortos ainda no domingo (29).

Diante das denúncias, uma guarnição realizou uma varredura de mais de um quilômetro a partir da ponte de São Miguel. Durante o trajeto, os policiais encontraram diversos peixes sem vida, mas não localizaram fontes evidentes de poluição ou descarte irregular de efluentes no momento da vistoria.