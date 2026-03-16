Piloto morre em queda de avião agrícola na Região Noroeste

Um homem morreu na tarde desta segunda-feira (16) após a queda de um avião agrícola em Cruz Alta, no noroeste do Estado. A vítima foi identificada como Jorge Marins, 41 anos.
Conforme o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 15h. A aeronave caiu na Fazenda Ponteio, às margens da RS-377, entre os municípios de Cruz Alta e Ibirubá, na altura do km 90.
Com a queda do avião agrícola, um incêndio começou no local. Marins não resistiu à queda e morreu carbonizado.
De acordo com a Polícia Civil, ele era o piloto da aeronave e o único ocupante no momento do acidente.
O avião seria um modelo usado na pulverização de lavouras. As equipes seguem no local e ainda não há informações sobre a causa do acidente.
O delegado Ives Trindade disse que o piloto trabalhava em uma fazenda próxima ao local do acidente. O voo seria para passar defensivos agrícolas na lavoura.
— Quando ele decolou, o avião não ganhou muita altitude e uma das asas acabou batendo numa barragem que tem bem no final da pista. Com esse impacto o avião virou e caiu ao solo e foi arrastando de ponta-cabeça, uns cem metros — afirmou Trindade.
Ainda segundo informações da Polícia Civil, Marins era um piloto experiente, que atuava na função desde 2018. O corpo dele foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML). Ainda não há informações sobre o velório.
Em nota (leia abaixo), a Força Aérea Brasileira (FAB), por meio do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) informou que investigadores do órgão regional, com sede em Canoas, foram acionados.
Confira abaixo a nota:
"A Força Aérea Brasileira (FAB), por meio do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), informa que, nesta segunda-feira (16/03), investigadores do Quinto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA V) — órgão regional do CENIPA, com sede em Canoas (RS) — foram acionados para realizar a Ação Inicial da ocorrência envolvendo a aeronave de matrícula PT-SEF em Cruz Alta (RS).
Durante a Ação Inicial, profissionais qualificados e credenciados aplicam técnicas específicas para coleta e confirmação de dados, preservação de elementos, verificação inicial dos danos causados à aeronave ou pela aeronave, além do levantamento de outras informações necessárias à investigação."