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Piloto morre em queda de avião agrícola na Região Noroeste

Homem foi identificado como Jorge Marins, 41 anos. Acidente aconteceu às 15h desta segunda-feira (16)

Eduardo Krais

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Günther Schöler

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