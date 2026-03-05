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Passo Fundo suspende votação para escolher a marca da cidade

Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) informou que vai fazer uma "análise mais aprofundada" de manifestações da comunidade. Três propostas participavam do processo 

Rebecca Mistura

Repórter

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