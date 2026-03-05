Passo Fundo suspende votação para escolher a marca da cidade

Finalistas foram apresentados em evento na segunda-feira (2). Alessandra Hoppen / Agencia RBS

A votação para escolha da marca que vai representar a identidade de Passo Fundo, no norte do RS, foi suspensa temporariamente. A decisão foi divulgada na quarta-feira (4), em comunicado publicado pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL).

O concurso foi aberto na última segunda-feira (2), quando foram apresentadas três propostas desenvolvidas por agências locais. A vencedora seria escolhida pelo publico, em votação aberta no portal O que é Passo Fundo.

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Segundo o comunicado da CDL, o projeto recebeu questionamentos e sugestões da comunidade. A partir disso, "o comitê gestor do projeto decidiu suspender temporariamente a votação pública para realizar uma análise mais aprofundada das manifestações recebidas".

O teor da análise e das manifestações não foi divulgado pela entidade. Também não foi informado o prazo para reabertura da votação.

A construção da marca é uma etapa do projeto "Passo Para o Futuro", do Pacto pela Inovação da prefeitura. A CDL faz a gestão do movimento.

Procurada pela reportagem, a prefeitura de Passo Fundo disse que não vai se manifestar em razão do projeto ser coordenado pela CDL.

Leia o comunicado:

"COMUNICADO OFICIAL

PROJETO O QUE É PASSO FUNDO

Nos últimos dias, após o lançamento da etapa de votação pública do projeto “O que é Passo Fundo”, surgiram manifestações e contribuições da comunidade com questionamentos e sugestões sobre alguns aspectos técnicos e de viabilidade de registro de marca das propostas apresentadas pelas agências de publicidade habilitadas.

Diante dessas contribuições, as quais são parte importante de um processo aberto e participativo, e em respeito à transparência que norteia toda a iniciativa, o comitê gestor do projeto decidiu suspender temporariamente a votação pública para realizar uma análise mais aprofundada das manifestações recebidas.

É importante destacar que a votação pública representa apenas uma das etapas do processo de construção da marca da cidade, precedida de uma escuta ativa e aberta da comunidade, amplamente divulgada em 2025. Após essa fase de votação, as propostas selecionadas ainda passariam por etapas de aprimoramento técnico e refinamento, conduzidas em diálogo com especialistas e com a própria comunidade.

Também reconhecemos e agradecemos o trabalho dedicado das agências e profissionais envolvidos.

O projeto “O que é Passo Fundo” é um dos 12 projetos estratégicos do Passo para o Futuro, pacto pela inovação de Passo Fundo, iniciativa construída de forma colaborativa por instituições e voluntários da cidade. O pacto reúne mais de 90 instituições, representando o poder público, a academia, o setor empresarial e a sociedade civil, que atuam de forma conjunta na construção de projetos estruturantes para o futuro do município.

Todo esse processo é guiado por princípios fundamentais que sustentam o pacto: cooperação, colaboração e confiança, elementos essenciais para a construção coletiva de soluções e para o fortalecimento de uma visão compartilhada de cidade.

Nos próximos dias, após a conclusão dessa avaliação, o comitê comunicará os encaminhamentos e os próximos passos do projeto.