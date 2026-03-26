Geral

Recomeço
Notícia

Passo Fundo é a quarta cidade gaúcha em número de imigrantes no mercado de trabalho

Mais de três mil estrangeiros ocupam vagas em Passo Fundo. Imigrantes conquistam qualidade de vida e permanência no país através do emprego 

Heloisa Gamero

Repórter

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS