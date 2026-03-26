Passo Fundo é a quarta cidade gaúcha em número de imigrantes no mercado de trabalho. Uma estimativa do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) aponta que 3,2 mil estrangeiros ocupam vagas formais no município, equivalente a 6% da participação estadual.

Para que construam suas vidas e encontrem emprego, os imigrantes enfrentam processos burocráticos para ter acesso à documentação necessária. O serviço é oferecido gratuitamente pelo Balcão do Migrante e Refugiado, projeto de extensão da Universidade de Passo Fundo (UPF).

Ao todo, 5.910 estrangeiros foram atendidos pelo balcão em 2025, sendo 4,7 mil em Passo Fundo e o restante na unidade de Marau. Os imigrantes são de 50 nacionalidades diferentes, principalmente venezuelanos e cubanos.

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— O projeto se estende aos quatro municípios que estão no topo da lista. Esse número significa que alguém auxiliou eles a ter o documento, porque só dessa forma para conseguir chegar no trabalho formal, o teu documento tem que estar em dia — afirma a coordenadora do projeto Patricia Grazziotin Noschang.

Na Região Norte, outras cidades figuram na lista, como Erechim em terceiro lugar, Marau em quinto e Tapejara na sexta posição. Confira a lista completa:

Caminho da imigração

Parte significativa dos migrantes chegam em Passo Fundo sem auxílio financeiro e documental, o que dificulta a jornada em um novo país. Essa foi a realidade da cubana Elizabeth Monier Lopez, 41 anos. Ela vendeu seus pertences no país de origem para comprar a passagem em direção ao norte gaúcho.

— Tu tem que juntar muito dinheiro, vender tudo o que você tem, que não é muita coisa. Chega aqui e não conhece ninguém, não tem onde dormir, não tem casa. Minha cabeça, meu coração, tudo está lá em Cuba, é muito difícil, mas a gente precisa conseguir uma vida direita aqui no Brasil — relata.

Elizabeth deixou os pais em Cuba há três anos para buscar uma vida melhor, e agora tenta conseguir o documento de moradia permanente para trazê-los.

Para a imigrante e presidente da Associação de Venezuelanos no Brasil (Venebras), Luisana Gonzalez, o mais importante é conquistar um trabalho para se manter no país:

— Ninguém escolhe sair do próprio país por nada. Muitos vêm por conta de conflitos políticos, quebra de economia, mas não viemos para ficar à toa. Viemos para trabalhar. É trabalhando que você vai fazer a diferença e é por isso que nós estamos aqui.

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Para as duas mulheres, a inclusão dos migrantes no Sistema Único de Saúde (SUS) e em políticas públicas de educação foram essenciais para permanecer no país. Apesar disso, elas afirmam já ter vivenciado situações de xenofobia.

— A maldade não tem nacionalidade. Nem todos os venezuelanos são ruins, e nem todos os brasileiros são bons. Então, partindo disso, o preconceito não é mais do que um desconhecimento da nossa cultura — concluiu a presidente da Venebras.

Contato do Balcão Migra

O balcão funciona de segunda a quinta-feira, com hora marcada, das 14h até às 17h30min. Quem não pode comparecer presencialmente, pode buscar atendimento pelo WhatsApp, nas sextas-feiras, no mesmo horário.