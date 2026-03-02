Passo Fundo abre votação para definir nova marca da cidade; conheça as propostas

Ideia é que símbolo vá além de uma gestão específica. Alessandra Hoppen / Agencia RBS

Moradores de Passo Fundo já podem participar da escolha da nova marca que vai representar oficialmente a identidade do município. Nesta segunda-feira (2), foram apresentadas as três propostas desenvolvidas por agências locais, que agora serão votadas pelo público.

A iniciativa busca criar um símbolo que vá além de uma gestão específica e traduza o sentimento de pertencimento da comunidade. O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Passo Fundo (CDL), Evandro Silveira, destaca que a construção da marca precisa refletir a cidade como um todo.

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— A ideia é que a iniciativa seja algo da cidade, que não seja de um grupo ou de um governo. Queremos trazer o maior número de pessoas que entendam que isso lhes representa — afirma.

O processo começou ainda na fase de pesquisa e desenvolvimento criativo e agora entra no momento de ouvir a população. Para o secretário de Comunicação da Prefeitura, Diórges Oliveira, a etapa consolida a participação popular na definição da identidade.

— Passo Fundo vive um processo de crescimento que é diferente de outras cidades do Estado. Temos que aproveitar o momento e registrar a identidade do município.

A votação fica aberta até 31 de março, por meio do site O que é Passo Fundo, permitindo que os moradores escolham qual conceito melhor traduz a essência e o futuro da cidade. Será permitido um voto válido por CPF.

Veja as propostas

Ao todo, três marcas disputam a preferência popular:

“Passo Fundo – onde a vida cria raízes” , da Agência Woow, que utiliza símbolos e cores para representar história, identidade e força, projetando a construção do futuro.

, da Agência Woow, que utiliza símbolos e cores para representar história, identidade e força, projetando a construção do futuro. “Passo Fundo – vida em movimento” , da Agência Núcleo, com foco em dinamismo, inovação e na ideia de uma cidade que conecta histórias e impulsiona transformações.

, da Agência Núcleo, com foco em dinamismo, inovação e na ideia de uma cidade que conecta histórias e impulsiona transformações. “Passo Fundo – cidade escolhida”, da Agência Sala 05, inspirada no brasão municipal, combinando o azul do desenvolvimento e o amarelo do acolhimento para equilibrar tradição e futuro.