Parque de Passo Fundo abriga Mata Atlântica e sítio arqueológico

O Parque Natural Municipal do Pinheiro Torto, em Passo Fundo, é uma das áreas do norte gaúcho que abriga o bioma da Mata Atlântica. Apesar de ser considerada uma Unidade de Conservação (UC) e protegida por lei, a preservação não ocorre na prática.

A área de 32 hectares fica localizada na Avenida Rio Grande, no bairro Valinhos. O terreno é marcado por conflitos fundiários, com ocupações irregulares e processos de reintegração de posse.

— Em razão desses conflitos, o Parque do Pinheiro Torto ainda não pôde ser efetivado como unidade de conservação. Nesse sentido, não há manutenção do Parque, somente fiscalização e controle da secretaria do Meio Ambiente quando há ações lesivas à natureza — explica o chefe do Núcleo de Fiscalização da secretaria, Glauco Polita.

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A área é a primeira unidade de conservação de proteção integral instituída pelo poder público de Passo Fundo, a partir do decreto n° 43/2011.

Pela lei, são proibidas atividades que causem impacto ambiental na área, como extração da cobertura vegetal, introdução de espécies exóticas, caça, extração de recursos hídricos, construção ou ampliação de redes de transmissão de energia elétrica ou de redes coletoras de esgoto.

Ao longo dos anos, o parque foi alvo de discussões para transformá-lo em espaço de lazer e de visitas educacionais. Em 2018, a Universidade de Passo Fundo (UPF) mobilizou um projeto para a constituição de um Conselho Consultivo do parque, com o objetivo sensibilizar a comunidade local para a valorização da área. Os projetos e debates, porém, não avançaram.

— No momento, o parque não é disponível para visitação. Isso só será possível quando o município obtiver a reintegração de posse e começar a implementar o Plano de Manejo da Unidade. Não foi implementada infraestrutura e nem a formatação de trilhas, por exemplo — acrescenta Polita.

A unidade abriga, ainda, nascentes formadoras da bacia hidrográfica do Rio Jacuí, que possui 13 mil quilômetros quadrados e abastece municípios como Passo Fundo, Carazinho, Cruz Alta, Sobradinho e Tupanciretã.

Sítio arqueológico

Além de ser uma importante área ambiental, o local também abriga um sítio arqueológico, descoberto em 2014 pelo arqueólogo e historiador Fabricio Nazzari Vicroski.

Os vestígios encontrados são de artefatos líticos do período pré-colonial, vinculados a populações de humanos caçadores-coletores. O grupo viveu há cerca de 12 mil anos e fabricava ferramentas de pedra lascada.

A identificação do sítio foi comunicada ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Natural (IPHAN), através do Programa de Pós-Graduação em História da UPF e aguarda efetivação.