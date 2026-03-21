Geral

Pinheiro Torto
Notícia

Parque de Passo Fundo abriga Mata Atlântica e sítio arqueológico

Área de mata é protegida por lei, mas preservação é travada por conflitos fundiários

Heloisa Gamero

Repórter

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS