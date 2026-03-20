Outono deve ter calor atípico e chuvas irregulares na região de Passo Fundo

Tendência é de chuvas irregulares nos próximos meses. Rebecca Mistura / Agência RBS

O equinócio de outono marca a chegada da nova estação em todo o hemisfério sul, nesta sexta-feira (20). No Rio Grande do Sul, o começo oficial será por volta de 11h45min.

Tradicionalmente, a estação é caracterizada por dias e noites com duração próxima e clima mais ameno. Entretanto, na região de Passo Fundo, no norte gaúcho, o alívio térmico não deve chegar tão cedo.

Conforme o analista do laboratório de meteorologia da Embrapa Trigo, Aldemir Pasinato, o período do outono não deve ter influência dos eventos climáticos La Niña ou El Niño, ficando no chamado período de neutralidade:

— O último boletim da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA) indica a transição, um período de neutralidade. Diante disso, são mais os sistemas regionais que influenciarão as temperaturas.

Nesse sentido, frentes frias, bloqueios atmosféricos, grande amplitude térmica e chuvas irregulares marcarão os próximos meses. Ainda assim, o calor acima de 25°C persiste.

— O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) e outros institutos divulgaram temperatura de normal a acima da média. Não quer dizer que não vai ter frio, mas a tendência é que esse frio comece a chegar mais lá no mês de maio — analisa o especialista.

Chuvas e o impacto na agricultura

Hortaliças precisam de um clima ameno e úmido para prosperarem. Divulgação / Emater

Em relação às chuvas, Passo Fundo registrou 215 milímetros neste ano, montante que representa menos da metade do que era esperado, conforme a Embrapa Trigo. A expectativa é que os próximos três meses registrem cerca de 450 milímetros de chuva.

— Nós estamos vindo de um período com chuva muito irregular e abaixo da média. A tendência é que, se permanecerem as temperaturas mais elevadas junto à irregularidade das chuvas, teremos pouca umidade no solo para a implantação de forrageiras, principalmente nesse início da estação — explica Pasinato.