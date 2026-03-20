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Outono deve ter calor atípico e chuvas irregulares na região de Passo Fundo

Verão chega ao fim hoje, mas calor deve permanecer até maio. Conforme especialista, período é de neutralidade, sem influência de La Niña ou El Niño

Heloisa Gamero

Repórter

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