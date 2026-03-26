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Orçada em R$ 1 milhão, reforma da escadaria da Rua Independência terá licitação em abril

Projeto inclui a reconstrução da escadaria e a implantação de uma nova rede de drenagem. Local está interditado desde janeiro de 2025

Alessandra Hoppen

Repórter

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