Orçada em R$ 1 milhão, reforma da escadaria da Rua Independência terá licitação em abril

Expectativa é de que as obras comecem ainda no primeiro semestre. Tatiana Tramontina / Agencia RBS

A prefeitura de Passo Fundo deve publicar na primeira quinzena de abril o edital de licitação para contratar a empresa responsável pela reforma da escadaria da Rua Independência. A obra pretende recuperar o acesso que liga a via à Avenida Sete de Setembro, no Centro.

Segundo o secretário de Planejamento, Giezi Schneider, o projeto já foi compatibilizado com uma intervenção de canalização prevista para a área. A proposta inclui a reconstrução da escadaria e a implantação de uma nova rede de drenagem, devido ao grande volume de água que passa pelo local.

O investimento estimado é superior a R$ 1 milhão. O valor, segundo o secretário, pode ser reduzido após a licitação, conforme as propostas apresentadas pelas empresas interessadas.

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A prefeitura também deve incluir melhorias na Av. Sete de Setembro no mesmo contrato, com a intenção de executar todas as intervenções de forma conjunta. A expectativa é de que as obras comecem ainda no primeiro semestre deste ano.

Estrutura está interditada

Local foi interditado após identificação de rachaduras. Gabriel Quadros / Agencia RBS

A escadaria da Rua Independência está interditada desde janeiro de 2025, após a identificação de problemas estruturais. Antes disso, o espaço já havia sido bloqueado de forma preventiva em dezembro de 2024, quando foram encontradas rachaduras que indicavam risco de comprometimento da estrutura.

Construída por volta da década de 1940, a escadaria é um dos acessos tradicionais da região central de Passo Fundo, conhecida por sua arquitetura única. O espaço é utilizado diariamente por pedestres para acessar as duas vias.