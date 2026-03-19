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Operação em Passo Fundo resgata 19 cães mantidos em situação de maus-tratos

Brigada Militar e Secretaria Municipal de Meio Ambiente recolheram os animais no bairro São Luiz Gonzaga após denúncias

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