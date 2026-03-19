Operação em Passo Fundo resgata 19 cães mantidos em situação de maus-tratos

O 3º Batalhão de Polícia Ambiental da Brigada Militar e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente realizaram nesta quinta-feira (19) uma operação para verificar denúncias de maus-tratos a cães em Passo Fundo.

Durante a ação, os agentes vistoriaram residências e encontraram 19 cães mantidos em condições inadequadas no bairro São Luiz Gonzaga. Os animais estavam dentro de uma casa, sem acesso à alimentação e em ambiente insalubre, com acúmulo de lixo.

A responsável pela residência, uma mulher de 48 anos, foi conduzida à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) para registro da ocorrência. Conforme a Polícia Ambiental, ela não foi presa devido à suspeita de transtorno mental.

Os 19 cães foram resgatados e encaminhados para atendimento médico-veterinário pelos agentes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.