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Obras de duplicação da BR-386 atrasam por falta de pagamento a empresas terceirizadas

Empresas afirmam ter mais de R$ 70 milhões em pagamentos atrasados. Consórcio responsável diz haver "descompasso momentâneo" nos acertos

Luiz Otávio Calderan

Repórter

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