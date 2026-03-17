Obras de duplicação da BR-386 atrasam por falta de pagamento a empresas terceirizadas

Sem pagamento, força de trabalho foi reduzida pela metade. Reprodução RBS TV / Divulgação

Empresas terceirizadas responsáveis pelas obras na BR-386, entre Soledade e Tio Hugo, no norte do Estado, denunciam falta de pagamento desde 2025. O problema atrasa a reforma do trecho, que está com 50% da força de trabalho reduzida, segundo dados do Conselho Regional de Desenvolvimento (Corede) Botucaraí.

Conforme relato dos prestadores de serviço, as pendências somam mais de R$ 70 milhões, o que levou parte das equipes a deixar o canteiro de obras. O trecho de 30 quilômetros é administrado pela CCR ViaSul, enquanto a execução da duplicação é de responsabilidade do Consórcio Construtor ViaSul, formado pelas construtoras Odebrecht e PowerChina.

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O consórcio contratou as empresas terceirizadas para atividades como locação de máquinas e caminhões, transporte, fornecimento de concreto e brita, recapagem de pneus, combustíveis e alimentação. Todos esses setores afirmam ter valores em aberto desde 2025.

Representantes das terceirizadas relatam impactos diretos na rotina de trabalho e nas finanças. Alguns profissionais dizem ter recorrido a empréstimos bancários ou até vendido bens pessoais para quitar contas enquanto aguardam a regularização dos pagamentos.

— Tem gente que tem R$ 3 milhões para receber, outros quase R$ 10 milhões. Eu mesmo tenho mais de R$ 100 mil em aberto. Tive que vender um caminhão por menos do que valia para pagar minhas contas — relatou o terceirizado Lary Gaston Rohrig, que afirma estar há cinco meses sem receber.

O consórcio responsável pela obra informou, em nota (leia abaixo na íntegra), que os atrasos são resultado de um "descompasso momentâneo" entre o ritmo de execução e o cronograma de desembolsos, e disse que busca normalizar o fluxo financeiro. Já a concessionária CCR ViaSul afirma estar em dia com seus pagamentos relacionados à duplicação e que apura a situação junto às empresas contratadas.

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A demora no andamento da obra também prejudica a segurança do trecho: em 2025, mais de cem acidentes graves foram registrados, quase 20% a mais que em 2024. O número de mortes também cresceu, passando de 25 para 43 óbitos. Na última sexta-feira (13), mais um acidente com mortes foi registrado na via. Mesmo com os atrasos, as empresas mantêm o cronograma, que prevê a conclusão da obra até o fim de 2026.

Nota do Consórcio Construtor ViaSul

"As obras na BR-386 avançaram em 2025 em ritmo acelerado, fato que motivou um descompasso momentâneo entre produção e o cronograma de desembolsos do projeto.

O Consórcio Construtor e a Concessionária estão cientes da situação pontual e em diálogo constante, com grande evolução nos últimos dias, imbuídos do compromisso de equacionar a situação no menor prazo possível.

Atualmente estão mobilizados mais de 690 pessoas e 131 equipamentos, apresentando avanço de 91% de execução entre o trecho de Fontoura Xavier e Soledade e de 58% entre o trecho de Soledade e Tio Hugo."

Nota da CCR ViaSul

"A ViaSul reforça seu compromisso com a segurança e bem-estar de todos os seus colaboradores e contratados e esclarece que está adimplente com os pagamentos junto ao consórcio construtor das obras de duplicação da BR-386 desde o início do contrato.

A concessionária segue em conversas com o prestador de serviço e eventuais tratativas sobre ajustes contratuais são tratadas entre as partes. As obras de ampliação da capacidade de tráfego do trecho entre Soledade e Fontoura Xavier alcançou 91% de execução e a previsão de finalização é no primeiro semestre deste ano.