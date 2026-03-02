Nova empresa assume segurança em fóruns do norte do RS após denúncias contra terceirizada

Trabalhadores contratados pela Bankfort seguem sem respostas da empresa. Rebecca Mistura / Agencia RBS

Uma nova empresa assumiu, nesta segunda-feira, o serviço de vigilância nos fóruns do norte do RS. A mudança ocorre após o encerramento do contrato entre o Tribunal de Justiça do Estado (TJ-RS) e a empresa Bankfort Vigilância, alvo de denúncias de atrasos salariais e falta de pagamento de benefícios.

Segundo o Sindicato dos Vigilantes, trabalhadores contratados pela Bankfort seguem sem respostas da empresa. Parte deles foi desligada, mas permanece sem retorno sobre salários e benefícios em atraso, como vale-alimentação, segunda parcela do 13º salário e depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Na região de Passo Fundo, as reclamações começaram em novembro. Ao menos 130 vigilantes enfrentam o mesmo problema. Em todo o Estado, o sindicato estima cerca de 500 trabalhadores afetados, que atuavam tanto em fóruns quanto para a Secretaria Estadual de Educação (Seduc).

Leia Mais Passo Fundo começa a receber vacinas contra a dengue produzidas pelo Butantan

A Lince Segurança Patrimonial passou a operar nos fóruns após a rescisão unilateral do contrato entre o TJ-RS e a Bankfort. O contrato atual tem vigência até dezembro deste ano e pode ser prorrogado até 2028.

De acordo com o Tribunal de Justiça, o pagamento da nota fiscal de dezembro foi integralmente retido para garantir o repasse dos salários e verbas rescisórias aos vigilantes. O contrato envolvia 103 profissionais em comarcas do norte do Estado, incluindo Passo Fundo, Carazinho, Marau e Lagoa Vermelha.

O Sindicato dos Vigilantes informou que as regiões estão ingressando com ações coletivas e pedidos de bloqueio de faturamento para assegurar o pagamento dos trabalhadores. O presidente do sindicato de Passo Fundo, Carlos Roberto Mello Guedes, afirmou:

— A gente está aguardando a Justiça liberar valores que estão bloqueados para a Seduc, para o pagamento deles. Já o do fórum é outro processo, que estamos analisando para ver quem vai pagar.

O representante dos trabalhadores também falou das dificuldades enfrentadas pelos vigilantes.

— Mais de 50% dos trabalhadores foram substituídos, estão sem emprego e precisam pagar as contas. A empresa não responde mais ligações, WhatsApp ou notificações. Dependemos da Justiça, porque a Bankfort não responde mais nada — disse.

Leia Mais Aluguel de casas, hotéis e até motéis dispara no norte do RS com a chegada da Expodireto

A Secretaria da Educação informou que um contrato foi extinto e outro rescindido em dezembro. Disse que solicitou à Bankfort a documentação necessária para que a Seduc pudesse efetuar o pagamento direto aos trabalhadores, utilizando valores que seriam da empresa, mas que o pedido não foi atendido. Os valores permanecem retidos, e a pasta estuda a possibilidade de depósito judicial.