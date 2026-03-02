Geral

Reclamações
Notícia

Nova empresa assume segurança em fóruns do norte do RS após denúncias contra terceirizada

Vigilantes relatam salários e benefícios atrasados. Sindicato estima ao menos 130 trabalhadores afetados na região e 500 em todo o Estado

Tatiana Tramontina

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS