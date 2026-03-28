Mutirão do Cartório Eleitoral em Passo Fundo facilita regularização dos eleitores neste sábado; veja novas datas

Biometria é uma das principais pendências dos eleitores Eduarda Costa / Agencia RBS

Eleitores de Passo Fundo, no norte do Estado, tiveram horário especial neste sábado (28) para tirar o primeiro título, regularizar pendências ou transferir o domicílio eleitoral. O mutirão foi promovido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, no Cartório Eleitoral de Passo Fundo.

Na cidade, 31 mil votantes estão com a atualizações pendentes somente na biometria. Até as 15h deste sábado, 30 eleitores já haviam passado pelo cartório em busca de atendimento.

— A maioria da demanda é por atualização de dados pessoais, troca de endereço ou de troca de local votação. Temos também aqueles que ainda não fizeram a biometria, e que precisa exclusivamente ser atendimento presencialmente — comenta a chefe de cartório substituta, Elisa Dalbosco.

Carolina Camargo Beckstein tirou o primeiro título neste sábado (28). Eduarda Costa / Agencia RBS

Entre os atendidos no mutirão estava a estudante Carolina Camargo Beckstein, 18 anos. Ela aproveitou o horário especial para tirar o primeiro título:

— Completei 18 anos mas com a faculdade e a correria, acabei não encontrando tempo durante os dias da semana para vir no Cartório. Então o horário de sábado me possibilitou vir.

Outros mutirões também devem ser realizados em abril e em maio, nestes dias:

25 de abril: do meio-dia às 17h

do meio-dia às 17h 1º, 2 e 3 de maio: do meio-dia às 17h

Prazo vai até 6 de maio

Os eleitores têm até o dia 6 de maio para tirar o primeiro título, regularizar pendências ou transferirem o domicílio eleitoral. O prazo faz parte do calendário das eleições de 2026, divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A regularização é necessária para garantir a participação no pleito. Após a data limite, o cadastro eleitoral é fechado para a organização da eleição, o que impede alterações.

Para regularizar a situação em caso de pendências como pagamento de multas, comprovação de voto ou justificativa da ausência, o votante deve comparecer ao Cartório Eleitoral, na Rua Saldanha Marinho, nº 518, no centro.

As multas podem ser pagas por boleto, depósito no Banco do Brasil ou por Pix. Para quitar os débitos, basta acessar o site do TSE informando nome, CPF ou número do título.

Quem estiver fora da cidade no dia da votação poderá solicitar o voto em trânsito, modalidade que permite votar em outro município previamente habilitado pela Justiça Eleitoral. O prazo para essa modalidade ainda não foi divulgado.

Datas de votação

O primeiro turno das eleições está marcado para o dia 4 de outubro. Caso nenhum candidato à Presidência da República ou ao governo estadual alcance maioria absoluta dos votos válidos, haverá segundo turno no dia 25 de outubro.