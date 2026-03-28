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Mutirão do Cartório Eleitoral em Passo Fundo facilita regularização dos eleitores neste sábado; veja novas datas

Atendimento acontece até as 17h. Na cidade, 31 mil votantes estão com a atualizações pendentes somente na biometria

Eduarda Costa

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