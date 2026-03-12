Municípios do norte gaúcho lideram expansão das redes de esgoto no RS

Ações integram metas do Marco Legal do Saneamento. Corsan / Divulgação

Dois municípios da Região Norte lideram o ranking estadual de ampliação das redes de esgoto. Passo Fundo aparece em primeiro lugar, seguido por Santa Maria e Frederico Westphalen, em terceiro.

Conforme divulgado na quarta-feira (11) pela Corsan, Passo Fundo ultrapassou 56 quilômetros de novas redes de esgoto implantadas. O volume corresponde a 60% dos 94 quilômetros previstos pela companhia no ano passado.

As obras, orçadas em R$ 60 milhões, abrangem ruas dos bairros Boqueirão, Petrópolis, Valinhos, Industrial e Vera Cruz, incluindo estações de bombeamento e ramais prediais. Atualmente, o município possui 53% do esgoto coletado e tratado.

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Segundo o gerente de Relações Institucionais da Regional Planalto da Corsan, Aldomir Santi, a operação das novas redes elevará para quase 60% a cobertura de coleta e tratamento em Passo Fundo.

— Isso demonstra o compromisso da companhia em cumprir os prazos acordados com os municípios, colocando a região nesta posição de avanço em obras de esgoto — afirmou.

Já em Frederico Westphalen, a companhia executou quase 15 quilômetros de novas tubulações desde o início das obras, alcançando 18% dos 80 quilômetros previstos nesta fase.

Além dos dois municípios, há projetos em andamento em Iraí, Erval Seco e Marau. Na região, Trindade do Sul apresenta o maior índice de cobertura, acima de 65%.

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Santi destacou que as conexões dos imóveis só poderão ser feitas após comunicado oficial:

— É importante que os moradores mantenham atualizadas as informações de titularidade, telefone e e-mail no cadastro da companhia.