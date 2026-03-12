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Municípios do norte gaúcho lideram expansão das redes de esgoto no RS

Passo Fundo e Frederico Westphalen estão entre as cidades que mais ampliaram suas redes, com investimentos que chegam a R$ 60 milhões

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