Mulheres conquistam espaço inédito na operação de máquinas pesadas no norte do RS

Jéssica Nunes é operadora de máquinas pesadas em Marau. Jéssica Nunes / Arquivo pessoal

Até o início da década de 1990, o volante de uma escavadeira ou o comando de uma colheitadeira eram espaços proibidos para as mulheres brasileiras. A legislação vigente e o machismo, ainda mais presente na época, restringiam oportunidades.

Décadas depois, essa barreira ficou no passado para mulheres do interior gaúcho, como é o caso da primeira operadora de máquinas pesadas da prefeitura de Marau. Aos 32 anos, Jéssica Nunes assumiu a função após passar em concurso público.

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— Na verdade não foi uma escolha minha, não escolhi essa profissão, acho que foi essa profissão que me escolheu. Nunca tive medo de trabalhar com as máquinas — afirma.

Moradora de Passo Fundo, Jéssica trabalha na cidade vizinha operando retroescavadeira, rolo compactador e moto niveladora, sendo a única mulher do seu ambiente de trabalho.

A profissional tem vocação similar a de outras 20 mulheres que participaram do curso Mulheres Operadoras de Máquinas Pesadas, realizado pelo Sindicato da Indústria da Construção de Obras (Sicepot) do RS, em Passo Fundo, em 2025.

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— A qualificação de mulheres para uma atividade que hoje é exercida quase que 100% por homens é extremamente importante para ampliar a diversidade e suprir a demanda por mão de obra no setor — destaca a diretora executiva da entidade, Angela Melos.

Trabalhadoras relatam preconceito

O curso possibilitou mais um passo na carreira de Vanessa Quintana, 35 anos, atualmente motorista de carreta. Segundo ela, a formação foi uma realização, e apesar de lidar com preconceitos por ser mulher em um ambiente masculino, nada a impede de seguir o sonho:

— Eu amei muito. Fiz muita amizade, foi uma baita experiência. Sendo sincera, nunca senti medo das máquinas pesadas, eu dirijo carreta de lenha. Estou tentando um emprego na área do curso.

Vanessa afirma nunca ter sentido medo de operar as máquinas. Vanessa Quintana / Arquivo pessoal

A operadora Jéssica também relata que ainda precisa enfrentar comentários machistas na área. Ela relembra de situações constrangedoras vividas durante atendimentos fora da empresa.

— Já teve vezes em que a equipe foi realizar algum serviço em propriedades, e os moradores viam que era uma mulher e logo perguntavam se não era melhor um operador, um homem. Mas eu vou driblando, mostro minha competência — reitera.

Constituição abriu portas

Leis e decretos vigentes desde a década de 1930 impediam formalmente que o público feminino ocupasse cargos na operação de máquinas pesadas. A justificativa da proibição era a "proteção à maternidade": a lei associava a vibração das máquinas e o esforço físico ao risco reprodutivo, criando um bloqueio legal que durou quase 50 anos.

A principal barreira estava no Artigo 387 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), de 1943. O texto proibia expressamente o trabalho feminino em ambientes perigosos ou insalubres, o que incluía canteiros de obras, minas e o manejo de aparelhos de transmissão.

Curso formou 20 mulheres em 2025. Larissa Vieira / Divulgação

Em cidades como Passo Fundo, o Código de Posturas e o Estatuto dos Servidores Municipais antigos costumavam replicar o texto federal. A proibição não era explícita, mas estava lá: "a admissão para cargos que exijam esforço físico ou risco seguirá as normas de proteção ao trabalho feminino".