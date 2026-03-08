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Mulheres conquistam espaço inédito na operação de máquinas pesadas no norte do RS

Até 1991, legislação impedia formalmente a atuação delas em cargos de operação pesada. Cenário mudou e abriu oportunidades

Heloisa Gamero

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