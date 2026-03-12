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Mulher acusada de matar a companheira se torna ré por feminicídio em Ijuí

Maria Fernanda Morais Quevedo, 29 anos, está presa desde 27 de fevereiro. Ela é acusada de assassinar Miriane Lacerda Vieira, 24

Rebecca Mistura

Repórter

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