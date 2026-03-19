Mobilização da Polícia Federal trava emissão de passaportes em Passo Fundo

Em Passo Fundo, quem buscou agendar a emissão ou renovação de passaporte nos últimos dias encontrou o sistema paralisado. A situação é reflexo da mobilização da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal (ADPF), que suspendeu novos agendamentos na cidade do norte gaúcho e em diversos outros postos do Estado desde quarta-feira (18).
O movimento busca pressionar o governo federal a encaminhar o projeto de lei que cria o Fundo Nacional de Combate às Organizações Criminosas (FUNCOC) ao Congresso, além de protestar contra a crise de atratividade e dificuldades estruturais nas carreiras da instituição.
A suspensão também atinge Porto Alegre, Caxias do Sul, Santa Cruz do Sul e Santana do Livramento, como mostrou o colunista de GZH Jocimar Farina. De acordo com a superintendência da Polícia Federal no RS, não há datas disponíveis para quem tenta iniciar o processo agora.
Para quem tinha horário marcado, a PF informou que o atendimento será mantido na data estipulada. No entanto, a retirada de passaportes prontos também foi afetada, sendo priorizados apenas os casos de urgência.
Outros serviços afetados
A paralisação vai além do setor de passaportes e atinge diversas atividades administrativas e operacionais da PF.
Serviços suspensos
- Polícia de Migração: novos agendamentos de passaportes;
- Polícia Judiciária: despachos no sistema de inquérito eletrônico (e-Pol), deflagração de novas operações policiais e alimentação de sistemas operacionais;
- Segurança privada: fiscalizações de empresas do setor e análises de processos administrativos;
- Controle de armas e produtos químicos: processos relacionados ao controle de armas, produtos químicos e serviços envolvendo Colecionadores, Atiradores Desportivos e Caçadores (CACs).
Serviços mantidos
- Casos urgentes de passaporte: atendimento mantido mediante comprovação de bilhetes aéreos;
- Segurança pública imediata: prisões em flagrante, casos com prerrogativa de foro e situações de risco iminente à vida;
- Proteção de vulneráveis: atuações voltadas à proteção de crianças, adolescentes, idosos e combate ao tráfico de pessoas;
- Entrega de documentos: retirada de passaportes já emitidos, porém com atendimento reduzido.
Orientações
Para os casos de extrema necessidade, a emissão de passaporte em caráter de urgência ou emergência continua disponível, mas requer o pagamento de uma taxa adicional, elevando o custo total do documento para R$ 334,42 (em comparação aos R$ 257,25 da taxa comum).
A Assembleia Geral Extraordinária dos delegados permanece em caráter permanente, o que significa que as restrições devem seguir enquanto não houver o encaminhamento do FUNCOC pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.