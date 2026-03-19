Mobilização da Polícia Federal trava emissão de passaportes em Passo Fundo

Paralisação atinge diversas atividades administrativas e operacionais da PF. Camila Hermes / Agencia RBS

Em Passo Fundo, quem buscou agendar a emissão ou renovação de passaporte nos últimos dias encontrou o sistema paralisado. A situação é reflexo da mobilização da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal (ADPF), que suspendeu novos agendamentos na cidade do norte gaúcho e em diversos outros postos do Estado desde quarta-feira (18).

O movimento busca pressionar o governo federal a encaminhar o projeto de lei que cria o Fundo Nacional de Combate às Organizações Criminosas (FUNCOC) ao Congresso, além de protestar contra a crise de atratividade e dificuldades estruturais nas carreiras da instituição.

A suspensão também atinge Porto Alegre, Caxias do Sul, Santa Cruz do Sul e Santana do Livramento, como mostrou o colunista de GZH Jocimar Farina. De acordo com a superintendência da Polícia Federal no RS, não há datas disponíveis para quem tenta iniciar o processo agora.

Leia Mais Emissão de passaportes é suspensa no RS

Para quem tinha horário marcado, a PF informou que o atendimento será mantido na data estipulada. No entanto, a retirada de passaportes prontos também foi afetada, sendo priorizados apenas os casos de urgência.

Outros serviços afetados

A paralisação vai além do setor de passaportes e atinge diversas atividades administrativas e operacionais da PF.

Serviços suspensos

Polícia de Migração: novos agendamentos de passaportes;

novos agendamentos de passaportes; Polícia Judiciária: despachos no sistema de inquérito eletrônico (e-Pol), deflagração de novas operações policiais e alimentação de sistemas operacionais;

despachos no sistema de inquérito eletrônico (e-Pol), deflagração de novas operações policiais e alimentação de sistemas operacionais; Segurança privada: fiscalizações de empresas do setor e análises de processos administrativos;

fiscalizações de empresas do setor e análises de processos administrativos; Controle de armas e produtos químicos: processos relacionados ao controle de armas, produtos químicos e serviços envolvendo Colecionadores, Atiradores Desportivos e Caçadores (CACs).

Leia Mais Passo Fundo não deve ter falta de diesel, mas preços aumentam nos postos de combustíveis

Serviços mantidos

Casos urgentes de passaporte: atendimento mantido mediante comprovação de bilhetes aéreos;

atendimento mantido mediante comprovação de bilhetes aéreos; Segurança pública imediata: prisões em flagrante, casos com prerrogativa de foro e situações de risco iminente à vida;

prisões em flagrante, casos com prerrogativa de foro e situações de risco iminente à vida; Proteção de vulneráveis: atuações voltadas à proteção de crianças, adolescentes, idosos e combate ao tráfico de pessoas;

atuações voltadas à proteção de crianças, adolescentes, idosos e combate ao tráfico de pessoas; Entrega de documentos: retirada de passaportes já emitidos, porém com atendimento reduzido.

Orientações

Para os casos de extrema necessidade, a emissão de passaporte em caráter de urgência ou emergência continua disponível, mas requer o pagamento de uma taxa adicional, elevando o custo total do documento para R$ 334,42 (em comparação aos R$ 257,25 da taxa comum).