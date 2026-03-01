Mesmo ameaçado de extinção, papagaio-charão triplica população em 30 anos no RS

Papagaio-charão se reproduz no RS durante o verão. Reprodução / RBS TV

Entre os meses de janeiro e fevereiro, o papagaio-charão começou mais uma migração entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Endêmico do norte gaúcho, a ave ameaçada de extinção passou por uma recuperação importante, com população que cresceu de 8 mil para 25 mil indivíduos em 30 anos.

Segundo o Projeto Charão, que monitora a espécie, o número mais do que triplicou graças a ações de preservação e de maior fiscalização contra o tráfico de filhotes, crime ambiental que já foi uma das principais ameaças à espécie. Outro fator que influencia sua sobrevivência é o tamanho do território que ocupa.

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— O comportamento migratório é um dos fatores que tornam o charão único entre os papagaios brasileiros. Mas o território ocupado pela espécie é pequeno, restrito a partes do RS e SC, o que aumenta a sua vulnerabilidade — explica o biólogo e pesquisador da Universidade de Passo Fundo (UPF), Jaime Martinez.

O charão é facilmente identificado pelo rosto com penas vermelhas, corpo verde-vivo e asas com detalhes azuis. O papagaio é o único entre as 12 espécies mapeadas no Brasil que realiza migração anual: a espécie deixa as áreas de reprodução no território gaúcho e segue em direção às florestas de araucária catarinenses. Lá a ave encontra o pinhão, sua principal fonte de alimento.

Ninhos artificiais preservam espécie

Durante a temporada reprodutiva, os casais do papagaio-charão — que permanecem juntos por toda a vida — precisam encontrar abrigo. Como não constroem ninhos, dependem de ocos naturais nas árvores.

Em locais como Carazinho, no norte do RS, pesquisadores instalaram ninhos artificiais para ampliar as chances de reprodução. Dentro do ninho, o cuidado é dividido: a fêmea incuba os ovos por cerca de 26 dias e é alimentada pelo macho.

Instalação de ninhos artificiais amplia chances de reprodução. Reprodução / RBS TV

Quando os filhotes nascem, os dois passam a sair em busca de alimento, compartilhando o cuidado com as crias. Esse comportamento, conhecido como cuidado biparental, aumenta o sucesso reprodutivo.

Ainda no ninho, os filhotes levam mais de 50 dias para desenvolver as penas e treinar os primeiros voos — aprendizado que só ocorre com acompanhamento dos pais. Quando estão prontos para trajetos mais longos, começam o deslocamento gradual rumo a Santa Catarina.