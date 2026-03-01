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Preservação
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Mesmo ameaçado de extinção, papagaio-charão triplica população em 30 anos no RS

Espécie endêmica do norte gaúcho tem atualmente 25 mil indivíduos. Incentivo à reprodução e maior fiscalização protegem animais

Luiz Otávio Calderan

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