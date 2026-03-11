Manifestantes bloqueiam RS-483 e pedem asfaltamento da rodovia em Entre Rios do Sul

Protesto começou durante a manhã. Destaque News / Divulgação

Em torno de 150 produtores rurais de Entre Rios do Sul, no norte do RS, bloqueiam a RS-483 desde a manhã desta quarta-feira (11), em protesto por melhorias na rodovia. Os manifestantes pedem o asfaltamento do trecho de 18,5 quilômetros que liga a cidade a Cruzaltense.

A mobilização interrompe o trânsito com caminhões, tratores, queima de pneus e faixas. Os manifestantes estão reunidos na altura do entroncamento entre as cidades de Entre Rios do Sul, São Valentim e Cruzaltense. Apenas veículos de urgência, saúde e educação tem passagem liberada. Cerca de 150 pessoas participam da manifestação.

O ato ocorre depois que governo estadual assinou convênios com os municípios de Marcelino Ramos, para obras na RS-491, e também para o acesso municipal entre Quatro Irmãos e Jacutinga.

A assinatura aconteceu na Expodireto Cotrijal, em Não-Me-Toque. Os produtores de Entre Rios do Sul tinham expectativa que a rodovia do município também fosse contemplada.

— Precisamos muito desse asfalto aqui. Nós temos usina hidrelética e parque náutico, onde o turismo é muito importante para o desenvolvimento, além da nossa agricultura. Queremos que o governo do Estado dê uma atenção mais especial para o nosso município. Só falta assinar — argumenta o agricultor Ivan Martinellie.

De acordo com a organização, a paralisação da rodovia vai durar até que haja uma resposta por parte do executivo. O governo do Estado realizou a licitação para a contratação da empresa responsável pela pavimentação do trecho entre as duas cidades.