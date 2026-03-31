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Mandantes da morte de mãe e filha em Casca têm júri adiado, e três executores são julgados

Júri dos dois mandantes foi remarcado para 20 de maio. Três apontados como executores tiveram julgamento mantido para esta terça (31)

Tatiana Tramontina

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Luiz Otávio Calderan

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