Mandantes da morte de mãe e filha em Casca têm júri adiado, e três executores são julgados

O julgamento dos acusados pelas mortes de Neusa Maria Rapkievicz, 56 anos, e Ana Paula Rapkievicz, 32, teve mudanças na manhã desta terça-feira (31), no Fórum de Casca, no norte do Estado.

Os dois homens acusados de serem mandantes do crime tiveram o júri adiado para 20 de maio. Dessa forma, somente os três apontados como executores serão julgado na sessão, que começou por volta de 11h. São eles:

Alcinei Antônio dos Santos

Claudinei Lima dos Santos

Lucas dos Santos Brizola

Conforme informado pela Justiça, o julgamento de Davide Tickz e Vanderlei Tickz (pai e filho) foi remarcado em razão da ausência do advogado de defesa, em decorrência de problemas de saúde.

A mudança também impacta no número de testemunhas, que antes eram 13 e agora serão seis — cinco de acusação e uma de defesa.

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Horas antes da sessão, familiares e amigos das vítimas se reuniram em frente ao Fórum usando camisetas com fotos das mulheres, em manifestação por justiça. De acordo com a filha mais nova de Neusa e irmã de Ana Paula, que não quis ter o nome divulgado, ela e o pai tentaram reerguer a vida longe da cidade.

— Tentamos reconstruir a nossa família em outra cidade. Hoje eu tenho uma filha e eu não posso apresentar nem a avó e nem as tias pra minha filha, porque eles tiraram esse direito. Até hoje é bem triste relembrar tudo isso — lamenta.

Acusação e defesa

Para a promotora de Justiça de Casca, Aline Beatriz Bibian, o crime teve histórico de premeditação desde o começo, com organização e conhecimento da rotina das vítimas.

— Esses mandantes, que são dois, eles tinham conhecimento do tráfego das vítimas, sabiam o horário em que elas entregariam a criança, tem todo esse histórico de premeditação, de organização desse crime. A partir disso, identificamos os executores. Esses executores conseguiram traçar um plano bem articulado, de local, de horário, muito bem organizado — afirmou.

Os advogados de Alcinei e de Lucas defenderam, em nota, a inocência dos réus e alegaram falta de provas diretas. Já a defesa de Claudinei disse, também por escrito, que não irá se manifestar na imprensa. Leia abaixo as notas na íntegra.

A reportagem não conseguiu contato com o advogado que representa os réus Davide Tickz e Vanderlei Tickz em decorrência de problemas de saúde.

Relembre o caso

Com as alterações, o foco do julgamento passa a ser exclusivamente a participação dos executores no duplo homicídio ocorrido em 14 de junho de 2020, quando Neusa Maria Rapkievicz, 56 anos, e Ana Paula Rapkievicz, 32, foram assassinadas em uma emboscada.

Local da execução do crime tem cruzes em memória das vítimas. Luiz Otávio Calderan / Agência RBS

Segundo a denúncia do Ministério Público aceita pela Justiça, a morte de mãe e filha foi encomendada por Vanderlei Tickz e Davide Tickz, motivados por desavenças familiares e disputas patrimoniais.

Os conflitos teriam começado pelo menos dois anos antes do crime, após a morte de Luciane Rapkievicz, ex-esposa de Vanderlei. Conforme a polícia, a mulher tirou a própria vida em 2018, mas a família dela levantava dúvidas sobre a morte, culpando seu ex-marido.

As acusações alimentaram o problema familiar, o que levou Vanderlei a planejar o assassinato da sogra e da cunhada. Conforme o MP, ele teve ajuda de seu pai, Davide.

Os dois contrataram quatro executores e estruturaram a ação. Na tarde dos assassinatos, pai e filho mostraram o local para a emboscada e a rota de fuga. Também foi definido o horário da execução: pouco depois das 19h, quando Neusa e Ana Paula retornariam de carro para casa após deixar a neta — filha de Luciane e Vanderlei — que visitava a avó a cada 15 dias.

As mulheres foram surpreendidas pelos criminosos, que estavam em outro veículo. Os homens atiraram contra mãe e filha e fugiram. Elas morreram no local. Após o crime, os quatro atiradores voltaram para o esconderijo e avisaram os mandantes por telefone. De acordo com a polícia, Vanderlei e Davide pagaram R$ 20 mil aos executores pelas mortes.