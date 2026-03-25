Mais de duas toneladas de alimentos impróprios para consumo são apreendidos em Sertão

Cerca de 2,3 toneladas de produtos impróprios para o consumo foram apreendidos nesta quarta-feira (25), em Sertão, no norte do Estado. Os agentes da força-tarefa do Programa Segurança dos Alimentos fiscalizaram dois mercados e um açougue.
As equipes encontraram diversas irregularidades, como carnes sem origem comprovada, queijos, embutidos e pescados armazenados fora da temperatura adequada, alimentos fracionados de forma irregular e produtos sem procedências.
Os estabelecimentos foram interditados devido às condições precárias de higiene.
A ação contou com a coordenação do Ministério Público, por meio do promotor Alcindo Luz Bastos da Silva Filho, e reuniu agentes do Gaeco, Vigilância Sanitária estadual e municipal, Secretaria da Agricultura (Seapi), Delegacia do Consumidor (Decon) e a Patrulha Ambiental da Brigada Militar (Patram).