Mais de duas toneladas de alimentos impróprios para consumo são apreendidos em Sertão

Cerca de 2,3 toneladas de produtos impróprios para o consumo foram apreendidos nesta quarta-feira (25), em Sertão, no norte do Estado. Os agentes da força-tarefa do Programa Segurança dos Alimentos fiscalizaram dois mercados e um açougue.

As equipes encontraram diversas irregularidades, como carnes sem origem comprovada, queijos, embutidos e pescados armazenados fora da temperatura adequada, alimentos fracionados de forma irregular e produtos sem procedências.

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Os estabelecimentos foram interditados devido às condições precárias de higiene.