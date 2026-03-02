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Justiça determina que Corsan suspenda novas obras e repare vias em Cruz Alta

Decisão liminar obriga companhia a corrigir trechos danificados e apresentar plano de readequação. Multa diária é de R$ 20 mil em caso de descumprimento

Tamires Hanke

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS