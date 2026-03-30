Júri de cinco acusados por morte de mãe e filha começa nesta terça-feira em Casca, no norte do RS

Ana Paula e Neusa foram executadas a tiros em 2020. Reprodução / Reprodução

Começa nesta terça-feira (31) o julgamento de cinco acusados por envolvimento nas mortes de mãe e filha em Casca, no norte do RS. Neusa Maria Rapkievicz, 56 anos, e Ana Paula Rapkievicz, 32, foram executadas em uma emboscada, em 14 de junho de 2020.

O júri está marcado para iniciar às 8h, no Fórum de Casca. Os réus são dois mandantes e três executores dos assassinatos. São eles:

Vanderlei Tickz (mandante)

(mandante) Davide Tickz (mandante)

(mandante) Alcinei Antônio dos Santos

Claudinei Lima dos Santos

Lucas dos Santos Brizola

Além deles, Ismael Ferreira Valeski é apontado como matador de aluguel contratado pelos mandantes. Ele foi preso em abril de 2025, após passar cinco anos foragido, e devido a um desmembramento do processo, não é réu neste julgamento.

Com exceção de Davide, todos estão presos. O homem cumpre medida cautelar com uso de tornozeleira eletrônica. Segundo o inquérito da Polícia Civil, o duplo homicídio de mãe e filha foi motivado por brigas entre famílias.

Ao todo, 13 testemunhas vão depor durante a sessão: quatro de acusação e nove de defesa. A previsão é que o julgamento se estenda pelo menos até quinta-feira (2).

Relembre o caso

Neusa Maria Rapkievicz, 56 anos, e Ana Paula Rapkievicz, 32, foram assassinadas em uma emboscada quando chegavam na propriedade rural onde moravam, na localidade de Capela Geral Velha, no município de Casca, em 14 de junho de 2020.

Segundo a denúncia do Ministério Público aceita pela Justiça, a morte de mãe e filha foi encomendada por Vanderlei Tickz e Davide Tickz, motivados por desavenças familiares e disputas patrimoniais.

Os conflitos teriam começado pelo menos dois anos antes do crime, após a morte de Luciane Rapkievicz, ex-esposa de Vanderlei. Conforme a polícia, a mulher tirou a própria vida em 2018, mas a família dela levantava dúvidas sobre a morte, culpando seu ex-marido.

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As acusações alimentaram o problema familiar, o que levou Vanderlei a planejar o assassinato da sogra e da cunhada. Conforme o MP, ele teve ajuda de seu pai, Davide.

Os dois contrataram quatro executores e estruturaram a ação. Na tarde dos assassinatos, pai e filho mostraram o local para a emboscada e a rota de fuga. Também foi definido o horário da execução: pouco depois das 19h, quando Neusa e Ana Paula retornariam de carro para casa após deixar a neta — filha de Luciane e Vanderlei — que visitava a avó a cada 15 dias.