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Seis anos depois
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Júri de cinco acusados por morte de mãe e filha começa nesta terça-feira em Casca, no norte do RS

Morte de Ana Paula e Neusa Maria Rapkievicz foi encomendada por Vanderlei Tickz, que teve a ajuda do pai, Davide Tickz. Executores foram contratados por R$ 20 mil

Rebecca Mistura

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Luiz Otávio Calderan

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