Júri de acusado por morte de criança começa com manifestação da família em Passo Fundo  

Família fez manifestação silenciosa em frente ao Fórum. Alessandra Hoppen / Agência RBS

O julgamento de Patrick Silva Mendes, 23 anos, acusado de causar o acidente que resultou na morte de Endriel de Camargo Borges, cinco anos, começou na manhã desta sexta-feira (6), no Fórum de Passo Fundo, no norte do Estado. A sessão iniciou com mais de 1h de atraso, por volta de 10h30min.

Antes da abertura da sessão, familiares e amigos da criança se reuniram em frente ao fórum com cartazes pedindo justiça. Nas mensagens, os manifestantes afirmavam que a morte do menino foi resultado de um crime, e não de um acidente.

Leia Mais Justiça torna réus sete acusados de tortura e morte de interno em clínica no norte do RS

O caso ocorreu no dia 12 de janeiro de 2025, na Vila Luiza, em Passo Fundo. A vítima estava como passageiro de um Volkswagen Gol. O carro foi atingido por um Fiat Uno que teria invadido a preferencial. O menino foi ejetado do veículo e chegou a ser socorrido, mas não resistiu.

Patrick responde por homicídio com dolo eventual. Durante o julgamento, serão ouvidas seis testemunhas de acusação. A defesa não arrolou testemunhas.

Júri deve seguir até a noite

A primeira testemunha ouvida foi um morador da região onde ocorreu a colisão. Ele afirmou ter presenciado o momento do acidente. O interrogatório durou cerca de 10 minutos.

O júri seguiu com o depoimento de uma tia de Endriel, que dirigia o veículo em que a criança estava, seguido pelo depoimento da mãe da criança. Eles foram ouvidos na ausência do acusado, que se retirou a pedido das testemunhas.

Ao longo do júri, também devem prestar depoimento dois policiais que atuaram na ocorrência e o adolescente que estava no Fiat Uno. Inicialmente, ele foi apontado como o condutor do carro.

Patrick Silva Mendes é apontado pela investigação como o motorista responsável pelo acidente que matou a criança. A Justiça decidiu levar o caso a júri popular por entender que houve homicídio com dolo eventual, quando o autor assume o risco de provocar a morte.

Leia Mais Família de menino que morreu após colisão na Vila Luiza protesta por justiça em frente ao Fórum de Passo Fundo

O advogado de defesa do réu, Eduardo Vanin Rodrigues, afirmou que a estratégia da defesa será apresentada somente após a fase de depoimentos e o interrogatório do acusado. O réu está preso preventivamente desde 24 de janeiro de 2025.

Relembre o caso

Endriel de Camargo Borges tinha cinco anos. Arquivo Pessoal / Divulgação

O acidente aconteceu no dia 12 de janeiro, no cruzamento das ruas Gervásio Annes e Guilherme Kurtz, no bairro Vila Luiza, em Passo Fundo.

Endriel estava como passageiro de um Volkswagen Gol, junto da tia e de uma prima. O carro foi atingido por um Fiat Uno que teria invadido a preferencial. Com a força do impacto, o menino foi ejetado do veículo. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu.

Leia Mais Adolescente não dirigia carro envolvido em acidente que matou menino de cinco anos, diz polícia

No Uno estavam três pessoas: um homem de 22 anos, uma mulher de 24 e um adolescente de 16 anos. Conforme a polícia, todos apresentavam sinais de embriaguez.