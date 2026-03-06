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Júri de acusado por morte de criança começa com manifestação da família em Passo Fundo  

Patrick Silva Mendes é acusado de homicídio com dolo eventual. Acidente ocorrido em 2025 resultou na morte de Endriel de Camargo Borges, cinco anos

Alessandra Hoppen

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