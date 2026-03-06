Júri de acusado por morte de criança começa com manifestação da família em Passo Fundo  

O julgamento de Patrick Silva Mendes, 23 anos, acusado de causar o acidente que resultou na morte de Endriel de Camargo Borges, cinco anos, começou na manhã desta sexta-feira (6), no Fórum de Passo Fundo, no norte do Estado. A sessão iniciou com mais de 1h de atraso, por volta de 10h30min.
Antes da abertura da sessão, familiares e amigos da criança se reuniram em frente ao fórum com cartazes pedindo justiça. Nas mensagens, os manifestantes afirmavam que a morte do menino foi resultado de um crime, e não de um acidente.
O caso ocorreu no dia 12 de janeiro de 2025, na Vila Luiza, em Passo Fundo. A vítima estava como passageiro de um Volkswagen Gol. O carro foi atingido por um Fiat Uno que teria invadido a preferencial. O menino foi ejetado do veículo e chegou a ser socorrido, mas não resistiu.
Patrick responde por homicídio com dolo eventual. Durante o julgamento, serão ouvidas seis testemunhas de acusação. A defesa não arrolou testemunhas.
Júri deve seguir até a noite
A primeira testemunha ouvida foi um morador da região onde ocorreu a colisão. Ele afirmou ter presenciado o momento do acidente. O interrogatório durou cerca de 10 minutos.
O júri seguiu com o depoimento de uma tia de Endriel, que dirigia o veículo em que a criança estava, seguido pelo depoimento da mãe da criança. Eles foram ouvidos na ausência do acusado, que se retirou a pedido das testemunhas.
Ao longo do júri, também devem prestar depoimento dois policiais que atuaram na ocorrência e o adolescente que estava no Fiat Uno. Inicialmente, ele foi apontado como o condutor do carro.
Patrick Silva Mendes é apontado pela investigação como o motorista responsável pelo acidente que matou a criança. A Justiça decidiu levar o caso a júri popular por entender que houve homicídio com dolo eventual, quando o autor assume o risco de provocar a morte.
O advogado de defesa do réu, Eduardo Vanin Rodrigues, afirmou que a estratégia da defesa será apresentada somente após a fase de depoimentos e o interrogatório do acusado. O réu está preso preventivamente desde 24 de janeiro de 2025.
Relembre o caso
O acidente aconteceu no dia 12 de janeiro, no cruzamento das ruas Gervásio Annes e Guilherme Kurtz, no bairro Vila Luiza, em Passo Fundo.
Endriel estava como passageiro de um Volkswagen Gol, junto da tia e de uma prima. O carro foi atingido por um Fiat Uno que teria invadido a preferencial. Com a força do impacto, o menino foi ejetado do veículo. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu.
No Uno estavam três pessoas: um homem de 22 anos, uma mulher de 24 e um adolescente de 16 anos. Conforme a polícia, todos apresentavam sinais de embriaguez.
Inicialmente, o adolescente foi apresentado como o motorista. Três dias depois, porém, a investigação apontou que quem dirigia o veículo era o homem de 22 anos, que não possuía carteira de habilitação.