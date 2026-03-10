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Indígenas protestam e cobram justiça por mortes em reserva de Erebango

Grupo se reuniu em frente à Funai de Passo Fundo. Manifestantes levaram cartazes e usaram tinta à base de urucum para pintar de vermelho fachada do prédio

Tatiana Tramontina

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