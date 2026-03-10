Indígenas protestam e cobram justiça por mortes em reserva de Erebango

Um grupo de caingangues realizou um protesto na manhã desta terça-feira (10), em frente à sede da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) de Passo Fundo, no norte do Estado.

Com cartazes, os cerca de 30 manifestantes pediram justiça após a morte de três pessoas na Terra Indígena Ventarra, localizada no município de Erebango. Eles usaram também tinta à base de urucum para pintar a fachada da Funai, uma referência ao sangue derramado no conflito (veja no vídeo acima).

— Viemos pedir justiça. São seis meses de conflito, mataram o nosso cacique e uma mulher com criança no colo. Inclusive, mataram também um pai de família, que deixou uma mulher gestante. Até agora, nada está sendo resolvido. A gente quer uma posição da Funai e do Ministério Público — afirmou Daniele Souza Carvalho.

RELEMBRE Líder de Terra Indígena de Erebango é morto a tiros durante novo confronto

A Terra Indígena Ventarra fica em uma área de cerca de 722 hectares e tem sido cenário de conflitos violentos nos últimos meses.

No sábado (7), o local voltou a registrar um embate entre os grupos rivais que disputam o cacidado. Durante o confronto armado, o líder do grupo que se opõe à atual cacica da reserva foi morto a tiros.