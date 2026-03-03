Idoso morre e filho fica ferido após ataque de touro no noroeste do RS

Um idoso de 75 anos morreu e o filho ficou ferido após serem atacados por um touro no fim da tarde da segunda-feira (2), na localidade de Lajeado Pilão, na zona rural de Alecrim, no noroeste do Estado.

De acordo com a Brigada Militar, a guarnição foi acionada para atender a ocorrência por um vizinho das vítimas por volta das 19h30min. No local, os policiais encontraram o homem já sem vida e o filho com ferimentos. Eles estavam em uma mangueira de gado.

Conforme relato do filho da vítima, os dois estavam no local para reunir o gado para venda quando foram surpreendidos pelo animal. O idoso de 75 anos ficou gravemente ferido e morreu no local. O filho teve ferimentos e foi medicado pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no local.

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A área foi isolada para os procedimentos legais e a Polícia Civil foi acionada para investigar as circunstâncias do acidente. O corpo foi encaminhado ao Posto Médico-Legal de Santo Ângelo.