Homem morre afogado enquanto pescava no Rio Ijuí, em Santo Ângelo

Um homem de 48 anos foi encontrado morto na tarde de domingo (29), após desaparecer enquanto pescava com um amigo no Rio Ijuí, em Santo Ângelo, no noroeste do Estado.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o homem pescava no local quando a linha enroscou em algum objeto dentro do rio. Na tentativa de desenrolar o material, ele entrou na água, submergiu e não foi mais visto.

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As buscas começaram ainda na tarde de sábado (28) pelo Corpo de Bombeiros de Santo Ângelo. Na manhã de domingo, por volta das 9h, bombeiros mergulhadores de Santa Maria passaram a atuar na ocorrência.