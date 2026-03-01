GZH Passo Fundo completa três anos e consolida atuação no jornalismo hiperlocal

Equipe é composta por 23 profissionais. Luis Iarcheski / Especial

Este domingo (1º) marca o aniversário de GZH Passo Fundo. Ao completar três anos de atuação, o veículo reafirma seu compromisso estratégico com a produção de um jornalismo pautado pela responsabilidade, proximidade e relevância.

Consolidado como a voz da metade norte do Rio Grande do Sul, GZH Passo Fundo celebra a data fortalecendo seu jornalismo hiperlocal, acompanhando de perto os fatos e histórias que constroem o presente e projetam o futuro da região.

Proximidade e integração

O modelo de atuação do GZH Passo Fundo é fundamentado na integração editorial. Com uma equipe composta por 23 profissionais — entre jornalistas, editores de imagem e cinegrafistas — a operação une a expertise de GZH e da RBS TV para oferecer uma cobertura multiplataforma que impacta diretamente o cotidiano da comunidade.

Essa estrutura permite que a informação regional ecoe em outros veículos do Grupo RBS, como a Rádio Gaúcha, a Rádio Atlântida e a edição impressa de Zero Hora, ampliando a visibilidade dos temas locais em âmbito estadual.

Nas redes sociais, são mais de 98,6 mil seguidores nas diferentes plataformas, que acompanham os conteúdos diários sobre segurança, trânsito, educação, saúde, economia, cultura, agronegócio e gastronomia.

GZH Passo Fundo completa três anos com mais de 26 milhões de acessos. Esse desempenho reflete uma curadoria de notícias que prioriza o que é fundamental para o desenvolvimento econômico e social da região.