Galeria Estação da Arte recebe Banco Vermelho em ação simbólica de combate ao feminicídio

Objeto recebeu a frase "Aqui o silêncio não senta, a denúncia tem voz. Disque 180". Bruna Petri / Divulgação

A Galeria Estação da Arte, localizada na Avenida Sete de Setembro, em Passo Fundo, passou a contar com um Banco Vermelho em uma ação simbólica de conscientização e enfrentamento à violência contra as mulheres. A instalação aconteceu no domingo (8).

A iniciativa ocorreu durante a abertura da exposição Entre Linhas e Silêncios, da artista Maura De Carli, reunindo comunidade e representantes de entidades em um momento de reflexão no Dia Internacional da Mulher.

O banco vermelho em locais públicos é um alinhamento com a Lei nº 14.942/2024, que incentiva a instalação como memoriais públicos em protesto às vítimas de feminicídio.

O Banco Vermelho funciona como um símbolo permanente em prol do “feminicídio zero”. O objeto recebeu a frase "Aqui o silêncio não senta, a denúncia tem voz. Disque 180".

Para a coordenadora da Galeria Estação da Arte, Lindiara Paz, receber a ação no espaço cultural reforça o papel da arte e da cultura como instrumentos de sensibilização e diálogo social:

— Receber essa ação na galeria foi muito significativo, especialmente no Dia Internacional da Mulher. A arte tem essa capacidade de provocar reflexão e sensibilizar as pessoas. O Banco Vermelho traz uma mensagem forte de conscientização e reforça a importância de falarmos sobre a violência contra as mulheres e sobre a necessidade de combatê-la.

Arte e reflexão

exposição Entre Linhas e Silêncios, da artista Maura De Carli Bruna Petri / Divulgação

A exposição de Maura De Carli traz obras que abordam o corpo feminino como território de memória, presença e resistência. Nas telas, as mulheres aparecem sem rosto definido, representadas por fragmentos, curvas e ausências que dialogam com temas como identidade, silêncio e permanência.

As cores também carregam significados nas obras: o vermelho surge como denúncia e ferida aberta; o verde representa resistência; e o azul convida à introspecção. Entre formas e contrastes, a mostra propõe uma experiência sensível ao público, estimulando o olhar atento e a reflexão sobre histórias e trajetórias que muitas vezes permanecem invisibilizadas.

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Além das pinturas, a exposição também contou com poesias produzidas pelos integrantes do coletivo Poetas Vivos, ampliando o diálogo entre artes visuais e literatura durante a abertura do evento.

A ação foi realizada pelo Projur Mulher e Diversidade de Passo Fundo, com apoio da prefeitura de Passo Fundo, da Galeria Estação da Arte e do Sesc Passo Fundo.

🚨Como pedir ajuda

Brigada Militar – 190

Se a violência estiver acontecendo, a vítima ou qualquer outra pessoa deve ligar imediatamente para o 190. O atendimento é 24 horas em todo o Estado.

Polícia Civil

Se a violência já aconteceu, a vítima deverá ir, preferencialmente à Delegacia da Mulher, onde houver, ou a qualquer Delegacia de Polícia para fazer o boletim de ocorrência e solicitar as medidas protetivas.

Em Porto Alegre, a Delegacia da Mulher na Rua Professor Freitas e Castro, junto ao Palácio da Polícia, no bairro Azenha. Os telefones são (51) 3288-2173 ou 3288-2327 ou 3288-2172 ou 197 (emergências).

As ocorrências também podem ser registradas em outras delegacias. Há DPs especializadas no Estado. Confira a lista neste link.

Delegacia Online

É possível registrar o fato pela Delegacia Online, sem ter que ir até a delegacia, o que também facilita a solicitação de medidas protetivas de urgência.

Central de Atendimento à Mulher 24 Horas – Disque 180

Recebe denúncias ou relatos de violência contra a mulher, reclamações sobre os serviços de rede, orienta sobre direitos e acerca dos locais onde a vítima pode receber atendimento. A denúncia será investigada e a vítima receberá atendimento necessário, inclusive medidas protetivas, se for o caso. A denúncia pode ser anônima. A Central funciona diariamente, 24 horas, e pode ser acionada de qualquer lugar do Brasil.

Defensoria Pública – Disque 0800-644-5556

Para orientação quanto aos seus direitos e deveres, a vítima poderá procurar a Defensoria Pública, na sua cidade ou, se for o caso, consultar advogado(a).

Centros de Referência de Atendimento à Mulher

Espaços de acolhimento/atendimento psicológico e social, orientação e encaminhamento jurídico à mulher em situação de violência.

Ministério Público do Rio Grande do Sul