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Filhote de veado resgatado sozinho em estrada recebe cuidados em Passo Fundo; veja vídeo

Animal foi encontrado na última segunda (23), no interior de Espumoso. Espécie recebe cuidados médicos e precisa de ajuda para se alimentar

Heloisa Gamero

Repórter

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