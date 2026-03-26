Filhote de veado resgatado sozinho em estrada recebe cuidados em Passo Fundo; veja vídeo

Um filhote de veado resgatado no interior de Espumoso, no norte do Estado, está em tratamento no Hospital Veterinário da Universidade de Passo Fundo (UPF). Ele chegou na unidade na quarta-feira (25).

O animal foi encontrado sem a mãe na última segunda-feira (23) pelo morador Sérgio Wenning. De acordo com ele, o animal estava em uma estrada da comunidade rural de Pontão dos Manecos.

Segundo a filha do homem, Tauane Wenning, a família se mobilizou para cuidar do animal, que aparentava estar debilitado:

— Compramos uma mamadeira para dar leite. De noite, ele chorava de hora em hora para mamar. No lugar em que encontramos ele, tem muito cachorro de caça, por isso não dava para largar ele lá sozinho.

Por conta da idade, o filhote não conseguia ficar em pé. Por isso, a família decidiu solicitar auxílio transportar o animal até a universidade, que realiza o cuidado de animais silvestres resgatados.

Animal foi alimentado pela família até ser transferido. Tauane Wenning / Arquivo pessoal

O professor do curso de Medicina Veterinária, Luis Henriqu Bedendo, afirmou que ainda não foi possível identificar a espécie do filhote.

— Ele está recebendo leite e a gente fica estimulando a alimentação com plantas, com grama, feno e algumas frutas — disse.