Feira do Peixe de Coxilha espera receber seis mil pessoas até a Sexta-Feira Santa

A 5ª Feira do Peixe de Coxilha começou nesta terça-feira (31) no município de 2,7 mil habitantes do norte do RS. O evento acontece anualmente na semana da Sexta-Feira Santa, quando aumenta a procura pelos pescados.
Segundo o secretário municipal da Agricultura e Desenvolvimento Rural, Vagner Negri, a estimativa é que a população da cidade dobre durante a realização da feira. Ao todo, a organização espera receber cerca de seis mil pessoas.
— Nós começamos em 2022 e logo na primeira feira notamos o potencial. A feira se tornou referência na região, apoiamos os piscicultores. Somente na edição do ano passado, comercializamos oito toneladas de peixe — relembra.
Famosa pela venda de peixes vivos e congelados, como tilápias e carpas, a feira deste ano amplia as opções de alimentação e entretenimento. O evento terá três lojas de pescado, cinco quiosques de porções e sushis, três food trucks e outros 10 estandes com alimentos variados.
O evento acontece até sexta (3), no Salão Paroquial do município. Confira abaixo a programação completa da feira.
Programação
Terça-feira (31)
- 19h30: Show Wagner Nunes e Família
- 22h: Show Joca Martins
Quarta-feira (1°)
- 9h: Abertura da feira
- 14h: Painel “Psicultura em crescimento: atualizações e oportunidades”
- 16h: Oficina Emater “Receita a base de filé de tilápia”
- 19h: Abertura oficial da feira — Protocolo
- 20h30min: Show Thaina e Thairine
- 23h: Show Gustavo Cecchin
Quinta-feira (2)
- 9h: Abertura da feira
- 12h: 3º Almoço da Feira do Peixe
- 14h: Oficina Emater “Receita a base de filé de tilápia”
- 17h: Brinquedos Infláveis
- 19h: Show de personagens infantis, Robô de Led
- 20h: Chegada do Coelhinho da Páscoa
- 20h30min: Show Banda Sangue Latino
Sexta-feira (3)
- 8h: Abertura da feira
- 12h: Encerramento