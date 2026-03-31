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Feira do Peixe de Coxilha espera receber seis mil pessoas até a Sexta-Feira Santa

Última edição do evento vendeu mais de oito toneladas de pescados. Evento tem programação até sexta (3)

Heloisa Gamero

Repórter

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