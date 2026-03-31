Feira do Peixe de Coxilha espera receber seis mil pessoas até a Sexta-Feira Santa

Carpas e tilápia são os mais procurados. Jean Pimentel / Grupo RBS

A 5ª Feira do Peixe de Coxilha começou nesta terça-feira (31) no município de 2,7 mil habitantes do norte do RS. O evento acontece anualmente na semana da Sexta-Feira Santa, quando aumenta a procura pelos pescados.

Segundo o secretário municipal da Agricultura e Desenvolvimento Rural, Vagner Negri, a estimativa é que a população da cidade dobre durante a realização da feira. Ao todo, a organização espera receber cerca de seis mil pessoas.

— Nós começamos em 2022 e logo na primeira feira notamos o potencial. A feira se tornou referência na região, apoiamos os piscicultores. Somente na edição do ano passado, comercializamos oito toneladas de peixe — relembra.

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Famosa pela venda de peixes vivos e congelados, como tilápias e carpas, a feira deste ano amplia as opções de alimentação e entretenimento. O evento terá três lojas de pescado, cinco quiosques de porções e sushis, três food trucks e outros 10 estandes com alimentos variados.

O evento acontece até sexta (3), no Salão Paroquial do município. Confira abaixo a programação completa da feira.

Programação

Terça-feira (31)

19h30: Show Wagner Nunes e Família

Show Wagner Nunes e Família 22h: Show Joca Martins

Quarta-feira (1°)

9h: Abertura da feira

Abertura da feira 14h: Painel “Psicultura em crescimento: atualizações e oportunidades”

Painel “Psicultura em crescimento: atualizações e oportunidades” 16h: Oficina Emater “Receita a base de filé de tilápia”

Oficina Emater “Receita a base de filé de tilápia” 19h: Abertura oficial da feira — Protocolo

Abertura oficial da feira — Protocolo 20h30min: Show Thaina e Thairine

Show Thaina e Thairine 23h: Show Gustavo Cecchin

Quinta-feira (2)

9h: Abertura da feira

Abertura da feira 12h: 3º Almoço da Feira do Peixe

3º Almoço da Feira do Peixe 14h: Oficina Emater “Receita a base de filé de tilápia”

Oficina Emater “Receita a base de filé de tilápia” 17h: Brinquedos Infláveis

Brinquedos Infláveis 19h: Show de personagens infantis, Robô de Led

Show de personagens infantis, Robô de Led 20h: Chegada do Coelhinho da Páscoa

Chegada do Coelhinho da Páscoa 20h30min: Show Banda Sangue Latino

Sexta-feira (3)