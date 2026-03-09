Expodireto Cotrijal começa hoje com foco na força do agronegócio nacional

Expectativa é receber 300 mil visitantes ao longo dos cinco dias de evento Jefferson Botega / Agencia RBS

Tecnologias e soluções voltadas ao campo estão à disposição do público na Expodireto Cotrijal, que começa nesta segunda-feira (9), em Não-Me-Toque, no norte do Estado. A feira, uma das mais importantes para o agronegócio no Brasil e na América Latina, terá como debates centrais a força do agronegócio nacional, os desafios do clima e as estratégias para continuar avançando.

Mais de 600 empresas estarão presentes no parque, com destaque para as 224 agroindústrias familiares de 119 cidades do RS. Palestras, debates e fóruns somarão mais de 40 horas de programação no auditório central e outras 20 horas no auditório da produção. A expectativa é receber 300 mil visitantes ao longo dos cinco dias de evento.

— A Expodireto tem tecnologia e inovação, mas também é muito focada em cima da pequena propriedade, da média, do meio ambiente e das universidades. Então, aqui tem espaço para todos — resume o presidente da Cotrijal, Nei Mânica.

Estreias no pavilhão da agricultura

O pavilhão da Agricultura Familiar é uma das principais atrações da Expodireto Cotrijal. Neste ano, o espaço terá 224 expositores, de 119 municípios gaúchos. Do total, ao menos 48 produtores são estreantes na feira.

Pavilhão da agricultura é um dos mais visitados na feira. Jefferson Botega / Agencia RBS

O perfil de quem expõe também é diversificado: são 113 jovens e 97 mulheres, além de comunidades indígenas. Também há variedade de produtos, que vão desde panificados, massas, embutidos e laticínios até vinhos, cachaças, gastronomia com erva-mate, artesanato e plantas. Dentre os expositores, 18 contam com certificações orgânicas.

Programação traz novidades

Neste ano, o auditório da produção sediará pela primeira vez o lançamento da abertura nacional da semeadura da canola. O evento ocorre na quarta-feira (11), às 16h15min.

No auditório central, ocorre o 36º Fórum da Soja, já tradicional no evento. A programação é na terça-feira (10), e inclui palestras sobre o impacto das enchentes de 2024 e sobre as perspectivas de oferta, demanda e preços para soja e milho.

Turismo rural atrai visitantes em espaço próximo da natureza. Jeff Botega / Agencia RBS

Já no espaço da Emater-RS, há programação diária com espaços temáticos para informações técnicas, troca de experiências e acolhimento. Além disso, a Arena Agrodigital promete inovações e debates sobre as possibilidades da inteligência artificial no campo.

O Pavilhão Internacional vai reunir ministros, investidores, importadores, universidades e empresas interessadas em tecnologias e parcerias no agronegócio, com destaque para aumento da presença estrangeira.

Nesta edição, haverá mais visitantes da África, além de representantes da Europa e da Ásia. A Índia virá pela segunda vez à feira, buscando aproximação com o setor privado gaúcho, através do governo do estado indiano de Maharashtra.

— Um diferencial importante deste ano é que alguns parceiros africanos já demonstram disponibilidade para investimentos conjuntos, o que eleva o nível das tratativas — destaca o coordenador do Pavilhão Internacional, Matheus Prato da Silva.