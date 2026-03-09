Geral

Em Não-Me-Toque
Notícia

Expodireto Cotrijal começa hoje com foco na força do agronegócio nacional

Evento é considerado um dos mais importantes do setor no Brasil e na América Latina. Milhares de visitantes e centenas de produtores marcam presença

Eduarda Costa

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS