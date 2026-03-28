Evento reúne especialistas para debater comunicação como estratégia competitiva em Passo Fundo

Nova edição do evento será em 11 de abril. William Camargo / Play Studio Criativo

Passo Fundo recebe em 11 de abril a segunda edição do Comunica Mercado, evento focado em ampliar as discussões sobre a comunicação como ferramenta de reputação e competitividade.

O encontro acontece no Frigô Espaço Vivo, no bairro São Cristóvão, e vai contar com cinco painéis ministrados por especialistas de renome nacional. O evento vai reunir profissionais da comunicação, gestores e lideranças empresariais.

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Assuntos como construção de marca pessoal, assessoria de imprensa, inteligência artificial, gestão de reputação e estratégias originais de eventos corporativos estarão entre os temas debatidos.

Os ingressos e a programação completa podem ser acessados no site do evento, que é promovido pela Propósito Comunicação Corporativa.

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