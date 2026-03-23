Geral

Em Marau
Notícia

"Estavam juntas todo fim de semana": irmãs que morreram em acidente voltavam de passeio em cascata

Acidente ocorreu no domingo na RS-324, em Marau, após carro invadir pista contrária e bater em duas motocicletas. Além das irmãs, outro jovem morreu na colisão

Alessandra Hoppen

Repórter

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS