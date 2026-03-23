"Estavam juntas todo fim de semana": irmãs que morreram em acidente voltavam de passeio em cascata

Hérica Ferreira da Silva e Julia Francisca Ferreira da Silva estavam em uma das motocicletas envolvidas no acidente. Imagem cedida / Arquivo pessoal

Comprar a própria moto e fazer a carteira de motorista era um dos principais sonhos da jovem Hérica Ferreira da Silva, 19 anos. Ela e a irmã, Julia Francisca Ferreira da Silva, 14, morreram em um acidente de trânsito na noite de domingo (22), na RS-324, em Marau.

Elas voltavam de uma tarde de passeio na Cascata do Maringá, no interior de Vila Maria. Hérica tinha o costume de levar a irmã por onde ia, sempre com a motocicleta que havia conquistado recentemente, com o próprio dinheiro.

— Todo final de semana, nas folgas da Hérica, elas saíam passear de moto, sempre juntas. Fazia pouco tempo que ela tinha comprado essa moto, era o sonho dela e comprou com o próprio dinheiro — contou o primo das vítimas, Antonio Ferreira da Silva.

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Ele lembra que a conquista foi possível pela dedicação de Hérica, que trabalhava todos os dias em uma clínica odontológica e ainda fazia trabalhos extras em uma pizzaria. Além de tudo, ela era dedicada aos estudos: no período da noite, era estudante do Curso Técnico em Radiologia, na Universidade de Passo Fundo (UPF).

Inspirada pela irmã mais velha, Júlia queria um emprego para realizar seus próprios sonhos. Aos 14 anos — completados em janeiro — a adolescente frequentava o 9º ano da Escola Municipal de Ensino Fundamental Antonino Xavier, na Vila Luiza.

— Uma coisa que ela (Julia) gostava muito era andar com a Hérica pra todo lado, por isso estavam todo fim de semana juntas. E ela queria muito trabalhar e só falava em fazer a festa de 15 anos dela — lembra o primo.

A convivência frequente das irmãs também refletia no comportamento de ambas. Familiares e amigos lembram de Hérica e Júlia pela boa educação proporcionada pela mãe.

— Eu vi elas crescerem e sempre foram muito queridas e simpáticas, com uma boa educação. A mãe delas sempre batalhou por elas para terem um bom estudo — acrescentou uma amiga da família, que preferiu não se identificar.

A escola onde Julia estudava cancelou as aulas nesta segunda-feira (23) em virtude do acidente. Em nota, a instituição lamentou a morte da aluna e desejou conforto à família.

As causas do acidente são investigadas pela Polícia Civil. O velório das irmãs está marcado para 14h30min desta segunda, no Memorial Vera Cruz.

Relembre

O acidente que vitimou as irmãs ocorreu no início da noite do domingo (22), na RS-324, em Marau. Além delas, um jovem de 19 anos também morreu.

De acordo com Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), um veículo Honda Civic com placas de Marau invadiu a pista contrária e bateu em duas motocicletas que vinham no sentido oposto — uma Yamaha Fazer e uma Honda CG, emplacadas em Passo Fundo.

Hérica Ferreira da Silva e João Gabriel de Oliveira Pimentel, ambos de 19 anos, eram os condutores das duas motocicletas e morreram no local. Julia Francisca Ferreira da Silva, 14, que estava na motocicleta com a irmã, morreu durante atendimento no Hospital Cristo Redentor (HCR).

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