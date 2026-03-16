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Estações meteorológicas ganham espaço no RS para monitorar clima e auxiliar decisões

Equipamentos instalados em Passo Fundo enviam dados em tempo real e são usados por produtores rurais e pela Defesa Civil

Luiz Otávio Calderan

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