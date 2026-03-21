Largo da Estação Férrea de Erebango ganha nome do fundador do Grupo RBS

Espaço em Erebango ganhou o nome de Largo Maurício Sirotsky Sobrinho. Gunther Scholer / Grupo RBS

O largo onde fica a Estação Férrea de Erebango, no norte do Rio Grande do Sul, ganhou o nome de Largo Maurício Sirotsky Sobrinho neste sábado (21), durante evento que celebrou o Dia Nacional da Imigração Judaica e homenageou o fundador do Grupo RBS.

O encontro reuniu participantes da região, de Porto Alegre e de São Paulo. Erebango tem papel central na história de famílias judias que chegaram ao Brasil vindas de outros países — fato que motivou a escolha do local para a homenagem.

O presidente do Instituto Marc Chagall, Nilton Wainer, afirmou que o evento marca mais uma página da trajetória da comunidade judaica gaúcha:

— A história que essa família (Sirotsky) criou a partir de Erebango, a partir de Passo Fundo, é um marco importante na história da comunidade e na história de todos os gaúchos e de todo o Brasil.

O secretário do Polo de Turismo Judaico de Quatro Irmãos e Região, Sergio Lerrer, ressaltou o simbolismo de realizar o evento ao lado de uma estação ferroviária:

— Tem toda uma simbologia de conexão, de servir à sociedade, crescer e prosperar.

O espaço está passando por melhorias para se tornar uma área de lazer para a população. O prefeito de Erebango, Valmor José Tomelero, informou que as obras incluem uma praça esportiva, urbanização e reposição florestal: