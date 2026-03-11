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Locação
Notícia

Quais são as obrigações do inquilino ao alugar ou devolver um imóvel? Especialista tira principais dúvidas

Processo de locação envolve regras específicas, desde o pagamento do IPTU até conservação da pintura

Heloisa Gamero

Repórter

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