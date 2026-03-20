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Escavadeira de prefeitura gaúcha é sabotada com açúcar no motor 

Máquina da administração de Paulo Bento apresentou falhas e desligou após manutenção. Mecânico encontrou resquícios do produto no óleo

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