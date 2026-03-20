Escavadeira de prefeitura gaúcha é sabotada com açúcar no motor 

A prefeitura de Paulo Bento, município de 2,1 mil habitantes no norte do RS, investiga um caso de sabotagem de uma escavadeira hidráulica. Açúcar branco foi colocado no sistema de óleo do motor da máquina, usado no britador municipal.

O problema foi identificado na manhã quinta-feira (19), quando o equipamento retornava às atividades depois de passar por manutenção.

Segundo a administração municipal, o operador realizou a verificação de rotina antes de ligar a escavadeira, incluindo checagem de níveis de óleo, água e condições gerais. Mesmo assim, logo após a partida, o motor apresentou falhas, liberou fumaça e um odor semelhante a açúcar queimado, até desligar.

O operador acionou a equipe municipal e um mecânico, que localizaram açúcar misturado ao óleo do motor. O material provocou danos ao equipamento, que ficou fora de operação.