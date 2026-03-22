Entenda por que Passo Fundo é considerada pela polícia como a "capital do golpe do bilhete"

Mídia local repercute registros do golpe há décadas. Reprodução RBS TV / Divulgação

Passo Fundo contabiliza registros do golpe do bilhete premiado há quase cem anos, desde a década de 1930. O município do norte do RS é considerado um ponto de partida de golpistas que circulam por diferentes regiões do Brasil.

Com suspeitos locais presos em inúmeras cidades, Passo Fundo passou a ser chamada por investigadores de "capital do golpe do bilhete". O delegado regional Adroaldo Schenkel explica que o crime, apesar de antigo, se reinventa e causa prejuízos financeiros e emocionais às vítimas:

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— A cidade tem um longo histórico ligado a esse tipo de estelionato. São décadas de atuação e investigação. Mesmo que os crimes não aconteçam aqui, muitos dos grupos que atuam pelo Brasil têm origem em Passo Fundo.

O golpe voltou a ganhar destaque após uma série de prisões entre janeiro e fevereiro de 2026. Na ocasião, sete grupos criminosos foram alvo de mandados no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Goiás, Alagoas, Espírito Santo e Paraíba. Em todas as operações, segundo a polícia, os integrantes tinham ligação com Passo Fundo.

Golpe atravessa décadas

A abordagem começa de forma amistosa: um golpista se apresenta à vítima como alguém que possui um bilhete premiado, mas diz não saber como resgatar o valor.

Em seguida, um comparsa confirma a história — muitas vezes por telefone, se passando por funcionário de banco. Em poucos minutos, a pessoa é convencida a entregar dinheiro ou objetos de valor em troca do suposto prêmio. Quando percebe o prejuízo, os criminosos já desapareceram.

Golpistas utilizam bilhete falso. Reprodução / RBS TV

Uma das vítimas ouvidas pela reportagem, que preferiu não se identificar, contou ter sido abordada por dois homens que se diziam perdidos:

— Eles pareciam precisar de ajuda. Diziam que tinham um bilhete premiado, mas não sabiam onde trocar. Em segundos, já estavam me convencendo de que era verdade. Foi muito rápido, eles exploram justamente a boa vontade dos alvos.

O passado do golpe na região é extenso: registros históricos indicam que fraudes desse tipo aparecem nas páginas dos jornais locais entre 1930 e 1990. Segundo a jornalista e pesquisadora do Instituto Histórico de Passo Fundo (IHPF), Fabiana Beltrami, trata‑se de um dos estelionatos mais antigos documentados na cidade.

— As pesquisas mostram que desde os anos 30 há registros desse golpe aqui. Ele se repete ao longo das décadas, sempre com adaptações, mas mantendo a mesma lógica — explica.

Apesar do maior acesso à informação e conscientização sobre o modus operandi dos estelionatários, o golpe se mantém através do tempo. A permanência do crime pode ser explicada pela ótica comportamental, afirma a psicóloga Beatriz Becker.

— Os golpistas exploram emoções e constroem, em poucos minutos, uma falsa relação de confiança com a vítima. Idosos são os mais vulneráveis, especialmente pela tendência de confiar na palavra alheia e pela solidão, que facilita a aproximação dos criminosos — pontua.

Fique atento para não cair em golpes

Evite conversar com estranhos na rua e na frente de caixas eletrônicos

na rua e na frente de caixas eletrônicos Mantenha bem guardadas quantias em dinheiro e cartões de débito e crédito, bem como outros pertences pessoais

Preste atenção , pois, em geral, mais de uma pessoa participa desse golpe

, pois, em geral, mais de uma pessoa participa desse golpe Jamais forneça seus dados bancários , cartões e senhas para qualquer pessoa desconhecida;

, cartões e senhas para qualquer pessoa desconhecida; Fique atento aos telefonemas de pessoas estranhas, principalmente de outros Estados. Em geral, ocorre uma primeira conversa para ter informações da vítima para em seguida aplicar o golpe

de pessoas estranhas, principalmente de outros Estados. Em geral, ocorre uma primeira conversa para ter informações da vítima para em seguida aplicar o golpe Se alguém realmente possuir um bilhete premiado, não irá dividir o prêmio com outra pessoa , ainda mais um desconhecido, por nenhum motivo. O ganhador também não irá vender esse prêmio em troca de dinheiro vivo, pois em algum momento o premiado obterá a quantia

, ainda mais um desconhecido, por nenhum motivo. O ganhador também não irá vender esse prêmio em troca de dinheiro vivo, pois em algum momento o premiado obterá a quantia Caso seja mais uma vítima desse crime, não deixe de registrar a ocorrência na Polícia Civil.