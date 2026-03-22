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Entenda por que Passo Fundo é considerada pela polícia como a "capital do golpe do bilhete"

Criminosos atuam em diferentes regiões do Brasil, aplicando fraude com apelo emocional. Pelo menos sete grupos de Passo Fundo foram presos neste ano

Luiz Otávio Calderan

Repórter

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