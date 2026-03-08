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"Elas precisam ouvir que não estão sozinhas": como atuam as mulheres no combate à violência em Passo Fundo

Profissionais atuam em diferentes frentes para interromper agressões. Só neste ano, Passo Fundo registrou mais de 500 ocorrências de violência contra a mulher

Alessandra Hoppen

Repórter

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