Depósito ilegal de araucária é descoberto na zona rural de Severiano de Almeida

Foram apreendidas 70 toras da árvore nativa. Batalhão Ambiental da Brigada Militar / Divulgação

A Brigada Militar flagrou um depósito ilegal de araucária na zona rural de Severiano de Almeida, município de 3,8 mil habitantes no norte do Estado. Na segunda-feira (16), foram apreendidas 70 toras da árvore nativa.

Após denúncia anônima, os policiais chegaram até a propriedade rural, onde localizaram a madeira armazenada.

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O proprietário apresentou documentos sobre a origem do material. No entanto, segundo a Brigada Militar, não havia autorização ambiental válida para a supressão das árvores. As toras foram apreendidas e um boletim de ocorrência foi registrado.