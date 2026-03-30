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Tragédia
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Dedicado e solícito: quem era o servidor da UFSM que morreu ao salvar o filho de afogamento em Tramandaí

Odirlei Vianei Uavniczak, 39 anos, conseguiu tirar o menino de sete de anos de um buraco no mar. Ele foi sepultado nesta segunda-feira (30), em Áurea

Emerson Carniel

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