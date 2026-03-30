Dedicado e solícito: quem era o servidor da UFSM que morreu ao salvar o filho de afogamento em Tramandaí

Natural de Áurea, Odirlei atuava como servidor na ouvidoria da UFSM. Everaldo Uavniczak / Arquivo pessoal

Na manhã desta segunda-feira (30), familiares e amigos se reuniram para o sepultamento de Odirlei Vianei Uavniczak, 39 anos, no Cemitério Paroquial de Áurea, no norte do Estado. Ele morreu no último sábado (28), ao salvar o filho de sete anos de um afogamento em Tramandaí, no Litoral Norte.

Durante a cerimônia de despedida, o irmão da vítima, Everaldo Wanderlei Uavniczak, relembrou com emoção a trajetória e a cumplicidade que os unia desde a juventude.

— A gente foi pra Santa Maria em 2000, ele um ano depois. Eu arrastei ele pra Santa Maria, era menor de idade, pra fazer o Ensino Médio lá, e a gente sempre se ajudou, sempre esteve junto — relatou.

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Mesmo após a mudança de cidade, a conexão entre os dois permaneceu:

— A gente, à distância, sempre se ajudava, era uma relação muito boa.

Odirlei era natural de Áurea, município de 3,4 mil habitantes na Região Norte, mas morava em Santa Maria, onde atuava como servidor público concursado na ouvidoria da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).

Em nota oficial, a instituição destacou que ele "contribuiu de forma significativa com a universidade e com a comunidade acadêmica", solidarizando-se com a família neste momento difícil.

Relembre

Odirlei estava no litoral acompanhando sua esposa, que participaria de uma entrevista de emprego. O casal e o filho planejavam aproveitar o deslocamento para descansar na cidade de Tramandaí.

Ao chegarem à praia, a criança correu em direção ao mar e, logo após entrar na água, caiu em um buraco. Ao perceber o perigo, Odirlei correu para socorrer o filho e conseguiu retirá-lo da água, salvando a vida do menino.