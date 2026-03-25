Dedicado ao trabalho e à família: quem era o jovem que morreu em acidente na RS-324, em Marau

Amor pela família e dedicação ao trabalho estão entre as características lembradas por familiares e amigos de João Gabriel de Oliveira Pimentel, 19 anos, que morreu em um acidente de trânsito na ERS-324, em Marau, no norte do Estado.
Segundo a irmã, Emanuele de Oliveira Pimentel, João era próximo da família e mantinha uma relação de confiança com ela. Descrito como brincalhão, carinhoso e querido por todos, o jovem tinha traços marcantes.
— Tudo ele me contava, me pedia conselhos. Era um menino incrível, cheio de sonhos e muitas expectativas, um pouco "reclamão" e teimoso, mas a gente amava ele demais — lembra a irmã.
João Gabriel trabalhava com o pai em obras, atuando como auxiliar nas construções. Apesar de ter interrompido os estudos para se dedicar ao trabalho, havia cursado o ensino médio no Colégio Estadual Joaquim Fagundes dos Reis, em Passo Fundo.
João morava com os pais e tinha dois irmãos. Também era muito ligado aos sobrinhos, com quem exercia o papel de tio presente e afetuoso. Nos momentos de lazer, gostava de jogar futebol e estar com os amigos.
Entre os planos para o futuro, estava o desejo de crescer financeiramente e conquistar estabilidade. Um dos sonhos era trocar a moto por um modelo maior e planejava ter a própria residência.
— O sonho dele era conquistar a independência financeira e poder retribuir tudo que já fizeram por ele — relembra Emanuele.
O velório reuniu familiares e amigos, que prestaram as últimas homenagens ao jovem. João Gabriel foi sepultado ainda na segunda-feira (23), no município de Caseiros.
Relembre
O acidente que vitimou João Gabriel ocorreu no início da noite do último domingo (22), na RS-324, em Marau. Além dele, as irmãs Hérica Ferreira da Silva, 19 anos, e Julia Francisca Ferreira da Silva, 14, também morreram.
De acordo com Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), um veículo Honda Civic com placas de Marau invadiu a pista contrária e bateu em duas motocicletas que vinham no sentido oposto — uma Yamaha Fazer e uma Honda CG, emplacadas em Passo Fundo.
Hérica Ferreira da Silva e João Gabriel de Oliveira Pimentel, ambos de 19 anos, eram os condutores das duas motocicletas e morreram no local. Julia Francisca Ferreira da Silva, 14, que estava na motocicleta com a irmã, morreu durante atendimento no Hospital Cristo Redentor (HCR).
Outro jovem, de 18 anos, foi transferido na noite de domingo em estado grave ao Hospital São Vicente de Paulo (HSVP), em Passo Fundo, onde permanece internado. O condutor do carro recebeu atendimento no HCR após o acidente, mas já foi liberado.