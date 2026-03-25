Dedicado ao trabalho e à família: quem era o jovem que morreu em acidente na RS-324, em Marau

João Gabriel tinha sonho de trocar a moto e conquistar a própria casa. Imagem cedida / Arquivo pessoal

Amor pela família e dedicação ao trabalho estão entre as características lembradas por familiares e amigos de João Gabriel de Oliveira Pimentel, 19 anos, que morreu em um acidente de trânsito na ERS-324, em Marau, no norte do Estado.

Segundo a irmã, Emanuele de Oliveira Pimentel, João era próximo da família e mantinha uma relação de confiança com ela. Descrito como brincalhão, carinhoso e querido por todos, o jovem tinha traços marcantes.

— Tudo ele me contava, me pedia conselhos. Era um menino incrível, cheio de sonhos e muitas expectativas, um pouco "reclamão" e teimoso, mas a gente amava ele demais — lembra a irmã.

João Gabriel trabalhava com o pai em obras, atuando como auxiliar nas construções. Apesar de ter interrompido os estudos para se dedicar ao trabalho, havia cursado o ensino médio no Colégio Estadual Joaquim Fagundes dos Reis, em Passo Fundo.

João morava com os pais e tinha dois irmãos. Também era muito ligado aos sobrinhos, com quem exercia o papel de tio presente e afetuoso. Nos momentos de lazer, gostava de jogar futebol e estar com os amigos.

Entre os planos para o futuro, estava o desejo de crescer financeiramente e conquistar estabilidade. Um dos sonhos era trocar a moto por um modelo maior e planejava ter a própria residência.

— O sonho dele era conquistar a independência financeira e poder retribuir tudo que já fizeram por ele — relembra Emanuele.

O velório reuniu familiares e amigos, que prestaram as últimas homenagens ao jovem. João Gabriel foi sepultado ainda na segunda-feira (23), no município de Caseiros.

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Relembre

De acordo com Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), um veículo Honda Civic com placas de Marau invadiu a pista contrária e bateu em duas motocicletas que vinham no sentido oposto — uma Yamaha Fazer e uma Honda CG, emplacadas em Passo Fundo.

Hérica Ferreira da Silva e João Gabriel de Oliveira Pimentel, ambos de 19 anos, eram os condutores das duas motocicletas e morreram no local. Julia Francisca Ferreira da Silva, 14, que estava na motocicleta com a irmã, morreu durante atendimento no Hospital Cristo Redentor (HCR).