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Dedicado ao trabalho e à família: quem era o jovem que morreu em acidente na RS-324, em Marau

João Gabriel de Oliveira Pimentel, 19 anos, morreu em um acidente de moto no último domingo (22). Além dele, outras duas jovens também perderam a vida

Alessandra Hoppen

Repórter

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