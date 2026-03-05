Cresce busca por cerimônias e cremações para pets em Passo Fundo

Tutores em Passo Fundo contam com alternativas gratuitas e particulares para a destinação de cães e gatos após o falecimento. Enquanto a prefeitura mantém um serviço de recolhimento via Secretaria de Meio Ambiente, o setor privado investe em cerimônias de despedida que incluem velório, sepultamento ou cremação.

A prefeitura disponibiliza o recolhimento gratuito para animais de pequeno porte. Segundo o secretário do Meio Ambiente, Luiz Scheis, a média é de 150 animais recolhidos por mês.

De acordo com a pasta, uma empresa terceirizada recolhe os animais por meio de agendamento (veja abaixo como solicitar). A Secretaria informou que os pets recolhidos são incinerados, evitando uma destinação sanitária inadequada.

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Despedida humanizada

Já no setor particular, o Memorial Pet Vera Cruz é um dos serviços que oferece estrutura de cemitério e crematório para famílias que buscam uma despedida personalizada para seus animais. Em dez anos de operação, o local já soma mais de 50 sepultamentos.

Segundo Douglas Alves, da equipe de marketing da empresa, a procura por esses serviços cresce porque os tutores buscam humanizar o adeus aos animais de estimação.

— Aqui no Memorial Pet, a gente faz o mesmo acolhimento para a família, seja tanto para um humano quanto para um pet, que hoje é um familiar para muitas pessoas — afirma.





Para quem não quer seguir um modelo tradicional, o Memorial Pet traz opções diferenciadas para manter a memória viva. Com cerca de 30 cremações realizadas por mês, o espaço oferece urnas ecológicas, que misturam as cinzas com sementes de árvores da região para o cultivo de uma planta em homenagem ao pet.

A unidade é voltada para a guarda de cinzas, modalidade que une dignidade e preservação ambiental.

— Você consegue ter uma dignidade melhor na despedida, além de ajudar o meio ambiente e ter uma experiência diferente. Consegue manter vivo aquele teu companheiro, que por muito tempo esteve ao teu lado — explica Alves.

Uma sala de despedida específica para o velório dos pets também faz parte do serviço. O procedimento também busca ser mais acessível para a comunidade.

— A cremação é um processo em conta, não é um valor muito expressivo de investimento. E ela te dá possibilidades de uma despedida, além de ser benéfico para o meio ambiente — conclui.

Para uma cremação compartilhada, sem retorno das cinzas para a família, os valores variam entre R$ 380 e R$ 620, dependendo do peso do animal (até 25 quilos). Já na cremação individual, com retorno das cinzas, amostra de pelos e uma lembrança impressa, o investimento parte de R$ 920.

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Serviço

Para a preservação ambiental e por questão de saúde pública, a Secretaria de Meio Ambiente mantém convênio com uma empresa terceirizada que faz o recolhimento dos animais de forma gratuita.