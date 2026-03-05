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Despedida digna
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Cresce busca por cerimônias e cremações para pets em Passo Fundo

Prefeitura oferece recolhimento gratuito dos animais, enquanto setor privado investe em velório, sepultamento e urnas ecológicas

Heloisa Gamero

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