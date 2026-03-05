Cresce busca por cerimônias e cremações para pets em Passo Fundo

Tutores em Passo Fundo contam com alternativas gratuitas e particulares para a destinação de cães e gatos após o falecimento. Enquanto a prefeitura mantém um serviço de recolhimento via Secretaria de Meio Ambiente, o setor privado investe em cerimônias de despedida que incluem velório, sepultamento ou cremação.
A prefeitura disponibiliza o recolhimento gratuito para animais de pequeno porte. Segundo o secretário do Meio Ambiente, Luiz Scheis, a média é de 150 animais recolhidos por mês.
De acordo com a pasta, uma empresa terceirizada recolhe os animais por meio de agendamento (veja abaixo como solicitar). A Secretaria informou que os pets recolhidos são incinerados, evitando uma destinação sanitária inadequada.
Despedida humanizada
Já no setor particular, o Memorial Pet Vera Cruz é um dos serviços que oferece estrutura de cemitério e crematório para famílias que buscam uma despedida personalizada para seus animais. Em dez anos de operação, o local já soma mais de 50 sepultamentos.
Segundo Douglas Alves, da equipe de marketing da empresa, a procura por esses serviços cresce porque os tutores buscam humanizar o adeus aos animais de estimação.
— Aqui no Memorial Pet, a gente faz o mesmo acolhimento para a família, seja tanto para um humano quanto para um pet, que hoje é um familiar para muitas pessoas — afirma.
Para quem não quer seguir um modelo tradicional, o Memorial Pet traz opções diferenciadas para manter a memória viva. Com cerca de 30 cremações realizadas por mês, o espaço oferece urnas ecológicas, que misturam as cinzas com sementes de árvores da região para o cultivo de uma planta em homenagem ao pet.
A unidade é voltada para a guarda de cinzas, modalidade que une dignidade e preservação ambiental.
— Você consegue ter uma dignidade melhor na despedida, além de ajudar o meio ambiente e ter uma experiência diferente. Consegue manter vivo aquele teu companheiro, que por muito tempo esteve ao teu lado — explica Alves.
Uma sala de despedida específica para o velório dos pets também faz parte do serviço. O procedimento também busca ser mais acessível para a comunidade.
— A cremação é um processo em conta, não é um valor muito expressivo de investimento. E ela te dá possibilidades de uma despedida, além de ser benéfico para o meio ambiente — conclui.
Para uma cremação compartilhada, sem retorno das cinzas para a família, os valores variam entre R$ 380 e R$ 620, dependendo do peso do animal (até 25 quilos). Já na cremação individual, com retorno das cinzas, amostra de pelos e uma lembrança impressa, o investimento parte de R$ 920.
Serviço
Para a preservação ambiental e por questão de saúde pública, a Secretaria de Meio Ambiente mantém convênio com uma empresa terceirizada que faz o recolhimento dos animais de forma gratuita.
A solicitação pode ser feita através dos telefones (54) 3312-9201 e (54) 3317-2529. O serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, mediante agendamento.