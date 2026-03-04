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Notícia

Corsan intensifica reparos em pontos emergenciais de Cruz Alta após determinação judicial

Liminar obrigou companhia a corrigir trechos danificados e apresentar plano de readequação. Trabalho deve ser concluído ainda neste mês

Tamires Hanke

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS