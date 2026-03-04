Corsan intensifica reparos em pontos emergenciais de Cruz Alta após determinação judicial

Trabalho deve ser finalizado ainda neste mês. Reprodução RBS TV / Divulgação

Após uma determinação da Justiça para que Corsan suspendesse novas obras em Cruz Alta, a empresa começou o reparo das vias na terça-feira (3). Três frentes de trabalho atuam na cidade para executar reparos considerados emergenciais.

Os serviços ocorrem no bairro São Jorge, na Rua Maris e Barros, esquina com a Cariri; no bairro Teresinha II; e na Rua da Ladeira. Segundo a companhia, cerca de 50 trabalhadores de duas empresas terceirizadas atuam nas correções, e há análise sobre incluir uma terceira empresa para acelerar as intervenções.

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A Corsan afirma que os reparos começaram no início de fevereiro, após notificações do município. Conforme a empresa, os serviços já haviam sido iniciados antes mesmo da concessão da liminar, mas agora estão sendo intensificados.

A atuação ocorre enquanto a companhia cumpre uma decisão judicial que determinou a suspensão imediata de novas frentes de obra na cidade. A liminar também estabelece prazo de cinco dias para corrigir pontos emergenciais, sob pena de multa diária de R$ 20 mil. O prazo passou a valer na segunda-feira (2).

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Além das correções emergenciais, a decisão exige que, em até 15 dias, a Corsan apresente um plano de readequação das obras já executadas e um plano de integridade, detalhando a execução das futuras intervenções e os materiais que serão utilizados.