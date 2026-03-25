Construção do primeiro Parque Multigare de Passo Fundo tem licitação aberta até abril

Proposta é criar espaço similar ao Parque da Gare. Projeto Seplan / PMPF / Divulgação

A construção do primeiro Parque Multigare de Passo Fundo, no norte do Estado, está em fase de licitação. A obra deve ocorrer no canteiro da Rua Feliz, no bairro Integração. O edital segue aberto até o dia 9 de abril, até 8h30min.

O espaço integra um pacote de quatro praças que serão reformadas ou construídas pela prefeitura. A proposta é levar para os bairros estruturas inspiradas no Parque da Gare, no Centro, com opções de esporte e lazer. Além do Integração, os projetos também contemplam os bairros Petrópolis, Zachia e São Cristóvão.

— Este é o primeiro dos quatro parques que serão implementados fora do centro e que oferecerão estrutura completa de lazer, entretenimento e esporte, além de serem espaços inclusivos e capazes de gerar ainda mais qualidade de vida para a população — comenta o secretário municipal de Planejamento, Giezi Schneider.

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A obra do parque no bairro Integração terá cerca de 7,2 mil metros quadrados. O projeto inclui:

ciclovia

espaço pet

área de brinquedos para crianças

quadra de futebol society

quadra poliesportiva

espaços de lazer para a comunidade

estações de hidratação e de iluminação.