Construção do primeiro Parque Multigare de Passo Fundo tem licitação aberta até abril

A construção do primeiro Parque Multigare de Passo Fundo, no norte do Estado, está em fase de licitação. A obra deve ocorrer no canteiro da Rua Feliz, no bairro Integração. O edital segue aberto até o dia 9 de abril, até 8h30min.
O espaço integra um pacote de quatro praças que serão reformadas ou construídas pela prefeitura. A proposta é levar para os bairros estruturas inspiradas no Parque da Gare, no Centro, com opções de esporte e lazer. Além do Integração, os projetos também contemplam os bairros Petrópolis, Zachia e São Cristóvão.
— Este é o primeiro dos quatro parques que serão implementados fora do centro e que oferecerão estrutura completa de lazer, entretenimento e esporte, além de serem espaços inclusivos e capazes de gerar ainda mais qualidade de vida para a população — comenta o secretário municipal de Planejamento, Giezi Schneider.
A obra do parque no bairro Integração terá cerca de 7,2 mil metros quadrados. O projeto inclui:
- ciclovia
- espaço pet
- área de brinquedos para crianças
- quadra de futebol society
- quadra poliesportiva
- espaços de lazer para a comunidade
- estações de hidratação e de iluminação.
O investimento total será de R$ 3,3 milhões, custeados pela prefeitura. A verba faz parte do pacote Acelera Infraestrutura, que destinará R$ 500 milhões para obras de mobilidade, saúde, educação, segurança e lazer, previstos para execução entre 2025 e 2028.