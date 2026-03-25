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Lazer nos bairros
Notícia

Construção do primeiro Parque Multigare de Passo Fundo tem licitação aberta até abril

Espaço no bairro Integração terá ciclovia, quadras esportivas e área para pets. Investimento é de R$ 3,3 milhões

Eduarda Costa

Repórter

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