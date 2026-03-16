Geral

Norte do RS
Notícia

Conheça a história da primeira cooperativa de energia elétrica do Brasil

Usina de eletricidade foi fundada em 1941 por grupo de colonizadores para indústria e comércio local. Ruínas integram turismo de Quatro Irmãos

Emerson Carniel

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS