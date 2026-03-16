Conheça a história da primeira cooperativa de energia elétrica do Brasil

Foi com os primeiros imigrantes judeus que se instalaram na região do Alto Uruguai que surgiu a ideia inovadora de instalar uma usina de eletricidade onde, atualmente, está localizada a cidade de Quatro Irmãos, no norte do RS. O grupo de colonizadores fundou, em 2 de abril de 1941, a Cooperativa Força e Luz, primeira associação de eletricidade rural do Brasil.

A iniciativa do empreendimento coletivo buscava uma solução para a escassez de energia elétrica, como conta o secretário do Polo de Turismo Judaico de Quatro Irmãos, Sergio Lerrer:

— Havia uma limitação no Brasil naquela época, não existia eletrificação rural. Todos os empreendimentos, comunidades e empregos com potencial de renda eram prejudicados nos meios rurais. Então, a própria comunidade de judeus e não judeus se uniu e criou essa inovação. Na época, era uma verdadeira startup.

As águas do Rio Padre, que cruza a cidade, eram represadas e canalizadas para mover uma turbina que gerava entre 80 e 100 quilowatts por hora. Essa potência era suficiente para abastecer serrarias, moinhos, hospital e comércio.

De acordo com Lerrer, a capacidade da usina de gerar energia elétrica 24 horas por dia possibilitou que a comunidade acelerasse o desenvolvimento econômico.

— Em algum momento do passado, essa colônia judaica de Quatro Irmãos chegou a ter 20 mil pessoas morando, com cinema, teatros, grupos de dança, hotéis. Foi uma área bastante desenvolvida do passado, e um dos gatilhos foi a eletrificação — explica.

Orlando Fantinel viu a cooperativa em pleno funcionamento. Emerson Carniel / Grupo RBS

Aos 85 anos, Orlando Fantinel, agricultor aposentado, relembra a época em que a cooperativa estava em atividade:

— Antigamente, os primeiros rádios eram todos a bateria. Então, nós que morávamos na colônia e tínhamos um aparelho, levávamos a bateria até a usina para carregar. Uma vez por mês, a gente ia lá, onde havia um dínamo que fazia o carregamento.

Do ponto de vista histórico, a colonização judaica impulsionou o avanço regional, reflete Lerrer.

— Os imigrantes, quer queira ou não, eram empreendedores inovadores. Eles desenvolveram modelos de negócios que ainda não existiam tanto na região como no Brasil, como foi o caso da Cooperativa Força e Luz de Quatro Irmãos — pontua.

Atualmente, as ruínas da usina fazem parte de um roteiro turístico que inclui o Cemitério Israelita e o antigo Hospital Leonardo Cohen.

Em dezembro do ano passado, um projeto de lei que cria a Rota Turística Judaica no Rio Grande do Sul foi aprovado pela Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo do Senado. A proposta está em tramitação na Câmara dos Deputados. A rota abrange os municípios de Quatro Irmãos, Jacutinga e Erebango.

— Essa rota é totalmente gratuita e temos um pessoal disponível para fazer acompanhamentos. Mas essa rota está sendo inicialmente introduzida dentro da nossa própria população, pois diversos habitantes do nosso município não conhecem a história e nem a cultura do município — informa o vice-prefeito de Quatro Irmãos, Gilvan Mustchall.