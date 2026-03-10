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Com história em Passo Fundo, novo comandante do Corpo de Bombeiros do RS quer qualificar profissionais

Coronel Ricardo Mattei Santos, 49 anos, assume o comando do CBMRS com foco na capacitação dos novos bombeiros que vão ingressar na corporação, em 2027

Eduarda Costa

Repórter

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