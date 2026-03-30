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Com falta de chuva, Frederico Westphalen recorre à transposição para garantir abastecimento

Transposição do Rio Fortaleza acontece pelo sétimo ano consecutivo. Recurso é utilizado para complementar a captação de água bruta no Rio Pardo

Alessandra Hoppen

Repórter

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