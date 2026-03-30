Com falta de chuva, Frederico Westphalen recorre à transposição para garantir abastecimento

Este é o sétimo ano consecutivo em que a transposição é adotada. Corsan / Divulgação

A escassez de chuva nas últimas semanas em meio às altas temperaturas levou a Corsan/Aegea a acionar a transposição do Rio Fortaleza, em Frederico Westphalen, para reforçar o abastecimento no norte do RS.

De acordo com a companhia, o recurso é utilizado para complementar a captação de água bruta no Rio Pardo, principal fonte de abastecimento do município.

A medida está em operação desde o início de fevereiro e deve seguir até que os níveis dos mananciais estejam normalizados. Este é o sétimo ano consecutivo que a transposição é adotada como alternativa diante da redução no volume de chuva durante o verão.

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A estação de tratamento de água da Corsan em Frederico Westphalen tem capacidade para processar cerca de 140 litros por segundo e também atende a cidade vizinha de Caiçara. No último verão, o sistema permaneceu ativo entre o fim de dezembro de 2024 e o início de fevereiro de 2025.

A transposição é considerada uma medida preventiva para garantir o abastecimento de água durante os períodos mais quentes do ano. Nessa época, além do consumo elevado, a escassez impede a reposição adequada dos níveis dos rios e reservatórios.

Segundo a Corsan, o sistema é interligado à estação de tratamento e seguirá operando pelos próximos dias, enquanto houver necessidade. A expectativa é de que a operação seja suspensa assim que o volume de chuva e as temperaturas retornarem à normalidade.

Situação em Passo Fundo

Em Passo Fundo, a situação é de normalidade no Arroio Miranda e na Barragem da Fazenda, responsáveis pelo abastecimento do município. Os níveis estão dentro dos padrões normais de operação.