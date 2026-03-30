Com falta de chuva, Frederico Westphalen recorre à transposição para garantir abastecimento

A escassez de chuva nas últimas semanas em meio às altas temperaturas levou a Corsan/Aegea a acionar a transposição do Rio Fortaleza, em Frederico Westphalen, para reforçar o abastecimento no norte do RS.
De acordo com a companhia, o recurso é utilizado para complementar a captação de água bruta no Rio Pardo, principal fonte de abastecimento do município.
A medida está em operação desde o início de fevereiro e deve seguir até que os níveis dos mananciais estejam normalizados. Este é o sétimo ano consecutivo que a transposição é adotada como alternativa diante da redução no volume de chuva durante o verão.
A estação de tratamento de água da Corsan em Frederico Westphalen tem capacidade para processar cerca de 140 litros por segundo e também atende a cidade vizinha de Caiçara. No último verão, o sistema permaneceu ativo entre o fim de dezembro de 2024 e o início de fevereiro de 2025.
A transposição é considerada uma medida preventiva para garantir o abastecimento de água durante os períodos mais quentes do ano. Nessa época, além do consumo elevado, a escassez impede a reposição adequada dos níveis dos rios e reservatórios.
Segundo a Corsan, o sistema é interligado à estação de tratamento e seguirá operando pelos próximos dias, enquanto houver necessidade. A expectativa é de que a operação seja suspensa assim que o volume de chuva e as temperaturas retornarem à normalidade.
Situação em Passo Fundo
Em Passo Fundo, a situação é de normalidade no Arroio Miranda e na Barragem da Fazenda, responsáveis pelo abastecimento do município. Os níveis estão dentro dos padrões normais de operação.
Em razão disso, não há previsão de transposição de água do Rio Jacuí ou do Lago da Pedreira neste momento, nem previsão de que o recurso seja necessário nos próximos dias.